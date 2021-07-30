Экономика географии. Почему удачное место Украины на карте мира не приносит выгоду украинцам

Почему Китай обходит Украину?

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Реализация беспрецедентного по своим масштабам китайского проекта "One belt — one road" должна зафиксировать экономическое лидерство Поднебесной и придать мощный импульс тем странам, который будут вовлечены в проект.

Однако, на схеме ниже видно, что все морские, железнодорожные, автомобильные, газо и нефте — проводные пути аккуратно обходят Украину, несмотря на ее уникальное транзитное расположение, которым так любят гордиться наши политики и экономисты .

[ + – ] Все китайские морские, железнодорожные, автомобильные, газо и нефте — проводные пути аккуратно обходят Украину, несмотря на ее уникальное транзитное расположение

Почему?

Ответ простой: Украина — страна со слабой государственностью , неясными перспективами, которая испортила отношения почти со всеми соседями и поэтому иметь дело с ней рискованно.

Важно

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А китайскую элиту всегда отличали два качества: осторожность и реализм в долгосрочном планировании. Китай мало обращает внимание на идеологические ценности, за которые так доктринерски цепляется Запад, а старается воспринимать мир во всем разнообразии его политических форм, лишь бы они были стабильны.

Украина, действительно, имеет уникальное географическое расположение, но не в состоянии реализовать этот потенциал из-за своей неспособности установить стабильный политический режим в стране.

Как остроумно сказал про Украину один мой знакомый немецкий гроссмейстер: Недостаточно СЧИТАТЬСЯ сильным шахматистом, надо еще уметь хорошо играть в шахматы".

Недостаточно заявить что украинцы это европейский народ, надо еще стать европейским народом. А между первым и вторым может быть непреодолимая дистанция.

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