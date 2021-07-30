Экономика географии. Почему удачное место Украины на карте мира не приносит выгоду украинцам
Украина имеет уникальное географическое расположение, но пока не в состоянии реализовать этот потенциал. Почему?
Почему Китай обходит Украину?
Реализация беспрецедентного по своим масштабам китайского проекта "One belt — one road" должна зафиксировать экономическое лидерство Поднебесной и придать мощный импульс тем странам, который будут вовлечены в проект.
Однако, на схеме ниже видно, что все морские, железнодорожные, автомобильные, газо и нефте — проводные пути аккуратно обходят Украину, несмотря на ее уникальное транзитное расположение, которым так любят гордиться наши политики и экономисты .
Почему?
Ответ простой: Украина — страна со слабой государственностью , неясными перспективами, которая испортила отношения почти со всеми соседями и поэтому иметь дело с ней рискованно.Важно
А китайскую элиту всегда отличали два качества: осторожность и реализм в долгосрочном планировании. Китай мало обращает внимание на идеологические ценности, за которые так доктринерски цепляется Запад, а старается воспринимать мир во всем разнообразии его политических форм, лишь бы они были стабильны.
Украина, действительно, имеет уникальное географическое расположение, но не в состоянии реализовать этот потенциал из-за своей неспособности установить стабильный политический режим в стране.
Как остроумно сказал про Украину один мой знакомый немецкий гроссмейстер: Недостаточно СЧИТАТЬСЯ сильным шахматистом, надо еще уметь хорошо играть в шахматы".
Недостаточно заявить что украинцы это европейский народ, надо еще стать европейским народом. А между первым и вторым может быть непреодолимая дистанция.