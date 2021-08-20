Закордон їм допоможе. Чи зможе Салех відвоювати Афганістан у талібів

Почитав про Амруллу Салеха, який формує ополчення, захопив райцентр і назвав себе президентом Афганістану. А на допомогу йому рухається маршал Дустум з десятьма тисячами вірних нукерів. Скажу відразу — в останнє не вірю. Або там 500-1000 чоловік, або взагалі не рухається.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Поки що все це нагадує розповіді про армію генерала Венка, який йде на порятунок Берліна.

А ось із Салехом цікаво. Він етнічний таджик, родом з Панджшеру, де наразі збирає ополчення. Людей кличуть за допомогою сина легендарного афганського польового командира Ахмада Шах Масуда, Панджшерського лева. Самого Масуда вбили у 2001 році таліби, за два дні до 11 вересня.

Салех у 1989-1992 роках подався до моджахедів і швидко зробив військово-дипломатичну кар'єру в Масуда. Спочатку він був офіцером зв'язку в Душанбе, потім офіцером зв'язку в самому Північному Альянсі і відповідав за координацію із союзниками.

Пізніше перейшов до американців і зробив ще більш круту кар'єру — глава місцевого КДБ, міністр внутрішніх справ, віцепрезидент. Відповідав за спецслужби. Судячи з усього, стовідсоткова людина американців і конкретно ЦРУ.

Важливо

Франція вступає в гру. Чи є шанси у антиталібського опору в Афганістані

Салех дозволяв собі відкрито сваритися з тодішнім президентом Афганістану Карзаєм, щоразу його відмазували і він отримував нову посаду. Прославився як відкритий і заклятий ворог талібів, брав участь у полюванні на Бен Ладена — його шпигуни нишпорили по всьому Афганістану і довколишніх районах Пакистану і шукали терориста номер один.

[ + – ] Амрулла Салех. На фото — не боєць, а чоловік в елегантному костюмі, який косить під європейського політика.

Пережив кілька замахів, сестра його була вбита талібами. На фото — не боєць, а чоловік в елегантному костюмі, який косить під європейського політика. На "соросеня" європейського розливу зовні не тягне. На польового командира теж.

Міг би спокійно полетіти до Флориди і писати там мемуари про "Афганістан, який ми втратили". Але метнувся в Панджшер і там мутиться. Мабуть, наказ такий прийшов, по-іншому я пояснити це не можу. Начебто разом з ним втік і ексміністр оборони Афганістану.

Це демонструє, що втеча президента Гані навіть для США була несподіваною — тобто Гані до Флориди в найближчі роки не пустять. Довелося брати главу КДБ і гнати в Панджшерську ущелину його.

Ахмад Шах Масуд у роки радянської інтервенції в Афганістан успішно бігав по рідній ущелині, переводив радянські війська набігами і пережив чи то п'ять, чи вісім великих військових операцій проти нього. І практично пережив в ущелині перше правління талібів. Убили його шахіди, котрі прийшли брати інтерв'ю під виглядом журналістів. Вибухівку вмонтували в камеру.

Чи вийде це в Салеха за умови американської допомоги? Я б поки оцінив ймовірність усього лише у 20 відсотків. Будемо бачити.

Першоджерело.