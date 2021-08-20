Заграница им поможет. Сможет ли Салех отвоевать Афганистан у талибов

Почитал об Амрулле Салехе, который формирует ополчение, захватил райцентр и назвал себя и о президента Афганистана. А на помощь ему движется маршал Дустум с десятью тысячами верных нукеров. Скажу сразу — в последнее не верю. Или там 500-1000 человек или вообще не движется.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Пока что все это напоминает рассказы об армии генерала Венка, идущего на спасение Берлина.

А вот с Салехом интересно. Он этнический таджик, родом с Панджера, где сейчас собирает ополчение. Людей зовут с помощью сына легендарного афганского полевого командира Ахмада Шах Масуда, Панджерского льва. Самого Масуда убили в 2001 году талибы, за два дня до 11 сентября.

Салех в году 1989-1992 подался к моджахедам и быстро сделал военно-дипломатическую карьеру у Масуда. Поначалу он был офицером связи в Душанбе, потом офицером связи в самом Севером Альянсе и отвечал за координацию с союзниками.

Позже перешел к американцам и сделал еще более крутую карьеру — глава местного КГБ, министр внутренних дел, вице-президент. Отвечал за спецслужбы. Судя по всему, стопроцентно человек американцев и конкретно ЦРУ.

Важно

Франция вступает в игру. Есть ли шансы у антиталибского сопротивления в Афганистане

Салех позволял себя открыто ругаться с тогдашним президентом Афганистана Карзаем, каждый раз его отмазывали и он получал новую должность. Прославился как открытый и заклятый враг талибов, принимал участие в охоте на Бин Ладена — его шпионы рыскали по всему Афганистану и близлежащим районам Пакистана и искали террориста номер один.

[ + – ] Амрулла Салех. На фото — не боец, а человек в элегантном костюме, косящий под европейского политика.

Пережил несколько покушений, сестра его была убита талибами. На фото — не боец, а человек в элегантном костюме, косящий под европейского политика. На соросенка европейского разлива внешне не тянет. На полевого командира тоже.

Мог бы спокойно улететь во Флориду и писать там мемуары об "Афганистане, который мы потеряли". Но метнулся в Панджер и там мутится. Видимо, приказ такой пришел, по-другому я обьяснить это не могу. Вроде бы, вместе с ним сбежал и экс-министр обороны Афганистана.

Это демонстрирует, что бегство президента Гани даже для США было неожиданным — то есть Гани во Флориду в ближайшие годы не пустят. Пришлось брать главу КГБ и гнать в Панджерское ущелье его.

Ахмад Шах Масуд в годы советской интервенции в Афганистан успешно бегал по родному ущелью, изводил советские войска набегами и пережил то ли пять ли восемь крупных военных операций против него. И практически пережил в ущелье первое правление талибов. Убили его шахиды, пришедшие брать интервью под видом журналистов. Бомба была вмонтирована в камеру.

Получится ли это у Салеха при условии американской помощи? Я бы пока оценил вероятность всего лишь в 20 процентов. Будем видеть.

Первоисточник.