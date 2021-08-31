Американська зброя "Талібану". Проти кого застосують арсенал вартістю $85 мільярдів

Член Палати представників США, колишній резервіст ВМС США Джим Бенкс заявив, що "Талібан" захопив американську бойову техніку на суму 85 мільярдів доларів. Його цитує The Independent. В оригіналі використовується оборот "має доступ до ...".

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І далі — він уточнив, що серед великої кількості залишеної в Афганістані техніки і зброї є 75 тисяч автомашин, 200 літаків і вертольотів, а також 600 тисяч одиниць стрілецької зброї та легкого озброєння. Бенкс підкреслив, що зараз у талібів більше вертольотів Black Hawk, ніж у 85% країн світу. "Якщо ця зброя буде використана зараз або в майбутньому, щоб завдавати шкоди, поранити або вбивати американців, кров буде на руках Джо Байдена", — додав конгресмен.

[ + – ] Інфографіка: яке озброєння дісталося від американської армії руху "Талібан", який переміг в Афганістані

[ + – ] Член Палати представників США, колишній резервіст ВМС США Джим Бенкс заявив, що "Талібан" захопив американську бойову техніку на суму 85 мільярдів доларів.

З приводу кількості одиниць авіації конгресмен прибрехав, звичайно. Її там було менше двохсот одиниць, пару десятків бортів пілоти викрали в Узбекистан. А частина взагалі в нельотному стані. І ще нюанс — це техніка, раніше передана афганській армії. Звичайно, там буде кілька власності армії США, але не більше того.

Але, в будь-якому випадку, зброї багато і її вистачить на всіх охочих. Як писали Стругацькі — щастя для всіх, даром, і нехай ніхто не піде скривдженим!

І ще навздогін про американське озброєння на десятки мільярдів доларів, яке потрапило в руки талібам. Міністр оборони Росії Шойгу взагалі заявив, що Талібан озброєний краще, ніж українська армія. І розповів, що там одних джавелінів під сотню — американці свого часу передали афганській армії. Не знаю, чи правда це — навіщо в принципі треба було передавати в Афганістан протитанкові комплекси, якщо у талібів не було танків. Не суть.

[ + – ] Боєць "Талібану" з портативним протитанковим гранатометом RPG-7

[ + – ] Один із талібів оглядає багатоцільовий вертоліт MD-530F, придатність якого до експлуатації вкрай сумнівна. Аеропорт Кабула. 31.08.21

[ + – ] Збройна кімната на території аеропорту Кабула. Таліби продовжують оглядати залишене їм військове майно.

Пригадую одну розмову. Років 15 тому мій приятель і однокурсник після факультету міжнародних відносин і роботи в МЗС потрапив в українське посольство в Іраку. Якраз був розгромлений Хуссейн, Україна відправила свій військовий контингент в Ірак, і штат посольства терміново збільшували. Петя працював кимось на кшталт аташе з питань культури, якщо не плутаю. Він нудьгував там, за двері посольства було вийти нереально, білим та й взагалі всім підряд вже різали голови, на вулицях постійно лунали вибухи.

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Так що реальної роботи у посольських майже не було — в країні громадянська війна і якось не до дипломатії. Приятель любив мені дзвонити вечорами і говорити мені: "Здарова! Це Петруха з Багдада турбує!".

Розповідав всякі цікаві речі про Ірак, найманців і загальну атмосферу свята і веселощів навколо. Українське посольство перебувало в червоній зоні, і тому його майже не чіпали — місцеві терористи постійно обстрілювали зелену зону, де базувалися американські дипломати й іракські міністерства.

Якось я поцікавився у Петі, чому американці не передадуть іракській армії новітню зброю, щоб та сама розібралася з терористами.

Приятель розреготався і відповів: "Та тому що вранці воно ще буде на складі армії, а до вечора виявиться у шиїтських бойовиків — причому, за досить невеликі гроші. Нехай краще місцеві військові з калашами бігають".

Я був здивований. Але, читаючи нинішні звіти про озброєння "Талібану", згадав цю розмову.

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