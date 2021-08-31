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Думки Таліби захопили Афганістан

Американська зброя "Талібану". Проти кого застосують арсенал вартістю $85 мільярдів

"Талібан" захопив американську бойову техніку на суму $85 млрд доларів. Серед залишеної американцями техніки та зброї — 75 тисяч автомашин, 200 літаків і вертольотів, 600 тисяч одиниць стрілецької зброї та легкого озброєння. У талібів зараз більше вертольотів Black Hawk, ніж у 85% країн світу.

Максим Войтенко
Максим Войтенко
Журналіст, блогер
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таліби
Таліб фотографує останній американський літак, який летить із аеропорту Кабула. Третя імперія за останні 150 років тікає з Афганістану.

Член Палати представників США, колишній резервіст ВМС США Джим Бенкс заявив, що "Талібан" захопив американську бойову техніку на суму 85 мільярдів доларів. Його цитує The Independent. В оригіналі використовується оборот "має доступ до ...".

І далі — він уточнив, що серед великої кількості залишеної в Афганістані техніки і зброї є 75 тисяч автомашин, 200 літаків і вертольотів, а також 600 тисяч одиниць стрілецької зброї та легкого озброєння. Бенкс підкреслив, що зараз у талібів більше вертольотів Black Hawk, ніж у 85% країн світу. "Якщо ця зброя буде використана зараз або в майбутньому, щоб завдавати шкоди, поранити або вбивати американців, кров буде на руках Джо Байдена", — додав конгресмен.

Інфографіка: яке озброєння дісталося від американської армії руху "Талібан", який переміг в Афганістані
Інфографіка: яке озброєння дісталося від американської армії руху "Талібан", який переміг в Афганістані
Член Палати представників США, колишній резервіст ВМС США Джим Бенкс заявив, що "Талібан" захопив американську бойову техніку на суму 85 мільярдів доларів.
Член Палати представників США, колишній резервіст ВМС США Джим Бенкс заявив, що "Талібан" захопив американську бойову техніку на суму 85 мільярдів доларів.

З приводу кількості одиниць авіації конгресмен прибрехав, звичайно. Її там було менше двохсот одиниць, пару десятків бортів пілоти викрали в Узбекистан. А частина взагалі в нельотному стані. І ще нюанс — це техніка, раніше передана афганській армії. Звичайно, там буде кілька власності армії США, але не більше того.

Але, в будь-якому випадку, зброї багато і її вистачить на всіх охочих. Як писали Стругацькі — щастя для всіх, даром, і нехай ніхто не піде скривдженим!

І ще навздогін про американське озброєння на десятки мільярдів доларів, яке потрапило в руки талібам. Міністр оборони Росії Шойгу взагалі заявив, що Талібан озброєний краще, ніж українська армія. І розповів, що там одних джавелінів під сотню — американці свого часу передали афганській армії. Не знаю, чи правда це — навіщо в принципі треба було передавати в Афганістан протитанкові комплекси, якщо у талібів не було танків. Не суть.

Боєць "Талібану" з портативним протитанковим гранатометом RPG-7
Боєць "Талібану" з портативним протитанковим гранатометом RPG-7
Один із талібів оглядає багатоцільовий вертоліт MD-530F, придатність якого до експлуатації вкрай сумнівна. Аеропорт Кабула. 31.08.21
Збройна кімната на території аеропорту Кабула. Таліби продовжують оглядати залишене їм військове майно.

Пригадую одну розмову. Років 15 тому мій приятель і однокурсник після факультету міжнародних відносин і роботи в МЗС потрапив в українське посольство в Іраку. Якраз був розгромлений Хуссейн, Україна відправила свій військовий контингент в Ірак, і штат посольства терміново збільшували. Петя працював кимось на кшталт аташе з питань культури, якщо не плутаю. Він нудьгував там, за двері посольства було вийти нереально, білим та й взагалі всім підряд вже різали голови, на вулицях постійно лунали вибухи.

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ІДІЛ у країні "Талібану". Чому бойовики "ісламського халіфату" — проблема для талібів
ІДІЛ у країні "Талібану". Чому бойовики "ісламського халіфату" — проблема для талібів

Так що реальної роботи у посольських майже не було — в країні громадянська війна і якось не до дипломатії. Приятель любив мені дзвонити вечорами і говорити мені: "Здарова! Це Петруха з Багдада турбує!".

Розповідав всякі цікаві речі про Ірак, найманців і загальну атмосферу свята і веселощів навколо. Українське посольство перебувало в червоній зоні, і тому його майже не чіпали — місцеві терористи постійно обстрілювали зелену зону, де базувалися американські дипломати й іракські міністерства.

Якось я поцікавився у Петі, чому американці не передадуть іракській армії новітню зброю, щоб та сама розібралася з терористами.

Приятель розреготався і відповів: "Та тому що вранці воно ще буде на складі армії, а до вечора виявиться у шиїтських бойовиків — причому, за досить невеликі гроші. Нехай краще місцеві військові з калашами бігають".

Я був здивований. Але, читаючи нинішні звіти про озброєння "Талібану", згадав цю розмову.

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