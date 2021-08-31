Американское оружие "Талибана". Против кого применят арсенал стоимостью $85 миллиардов
"Талибан" захватил американскую боевую технику на сумму $85 млрд долларов. Среди оставленной американцами техники и оружия - 75 тысяч автомашин, 200 самолетов и вертолетов, 600 тысяч единиц стрелкового и легкого оружия. У талибов сейчас больше вертолетов Black Hawk, чем у 85% стран мира.
Член Палаты представителей США, бывший резервист ВМС США Джим Бэнкс заявил, что "Талибан" захватил американскую боевую технику на сумму 85 миллиардов долларов. Его цитирует The Independent. В оригинале используется оборот "имеет доступ к…".
И далее — он уточнил, что среди большого количества оставленной в Афганистане техники и оружия есть 75 тысяч автомашин, 200 самолетов и вертолетов, а также 600 тысяч единиц стрелкового и легкого оружия. Бэнкс подчеркнул, что в настоящее время у талибов больше вертолетов Black Hawk, чем у 85% стран мира. "Если это оружие будет использовано сейчас или в будущем, чтобы наносить ущерб, ранить или убивать американцев, кровь будет на руках Джо Байдена", — добавил конгрессмен.
По поводу количества единиц авиации конгрессмен приврал, конечно. Ее там было меньше двухсот единиц, пару десятков бортов пилоты угнали в Узбекистан. А часть вообще в нелетном состоянии. И еще нюанс — это техника, ранее переданная афганской армии. Конечно, там будет некоторое количество собственности армии США, но не более того.
Но, в любом случае, оружия много и его хватит на всех желающих. Как писали Стругацкие — счастье для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженным!
И еще вдогонку об американских вооружениях на десятки миллиардов долларов, попавших в руки талибам. Министр обороны России Шойгу вообще заявил, что Талибан вооружен лучше, чем украинская армия. И рассказал, что там одних джавелинов под сотню — американцы в свое время передали афганской армии. Не знаю, правда ли это — зачем в принципе надо было передавать в Афганистан противотанковые комплексы, если у талибов не было танков. Не суть.
Припоминаю один разговор. Лет 15 назад мой приятель и сокурсник после факультета международных отношений и работы в МИДе попал в украинское посольство в Ираке. Как раз был разгромлен Хуссейн, Украина отправила свой военный контингент в Ирак и штат посольства срочно увеличивали. Петя работал кем-то вроде атташе по культуре, если не путаю. Он скучал там, за дверь посольства было выйти нереально, белым да и вообще всем подряд уже резали головы, на улицах постоянно гремели взрывы.Важно
Так что реальной работы у посольских почти не было — в стране гражданская война и как-то не до дипломатии. Приятель любил мне звонить вечерами и говорить мне — "Здарова! Это Петруха из Багдада беспокоит!".
Рассказывал всякие интересные вещи об Ираке, наемниках и общей атмосфере праздника и веселья вокруг. Украинское посольство находилось в красной зоне и поэтому его почти не трогали — местные террористы постоянно обстреливали зеленую зону, где базировались американские дипломаты и иракские министерства.
Как-то я поинтересовался у Пети, почему американцы не передадут иракской армии новейшее оружие, чтобы та сама разобралась с террористами.
Приятель расхохотался и ответил — "Да потому что утром оно еще будет на складе армии, а к вечеру окажется у шиитских боевиков — причем, за достаточно небольшие деньги. Пусть лучше местные военные с калашами бегают".
Я был удивлен. Но, читая нынешние сводки об вооружении "Талибана", вспомнил этот разговор.