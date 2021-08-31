Американское оружие "Талибана". Против кого применят арсенал стоимостью $85 миллиардов

Член Палаты представителей США, бывший резервист ВМС США Джим Бэнкс заявил, что "Талибан" захватил американскую боевую технику на сумму 85 миллиардов долларов. Его цитирует The Independent. В оригинале используется оборот "имеет доступ к…".

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

И далее — он уточнил, что среди большого количества оставленной в Афганистане техники и оружия есть 75 тысяч автомашин, 200 самолетов и вертолетов, а также 600 тысяч единиц стрелкового и легкого оружия. Бэнкс подчеркнул, что в настоящее время у талибов больше вертолетов Black Hawk, чем у 85% стран мира. "Если это оружие будет использовано сейчас или в будущем, чтобы наносить ущерб, ранить или убивать американцев, кровь будет на руках Джо Байдена", — добавил конгрессмен.

[ + – ] Инфографика: какие вооружения достались от американской армии победившему в Афганистане движению "Талибан"

[ + – ] Член Палаты представителей США, бывший резервист ВМС США Джим Бэнкс заявил, что "Талибан" захватил американскую боевую технику на сумму 85 миллиардов долларов.

По поводу количества единиц авиации конгрессмен приврал, конечно. Ее там было меньше двухсот единиц, пару десятков бортов пилоты угнали в Узбекистан. А часть вообще в нелетном состоянии. И еще нюанс — это техника, ранее переданная афганской армии. Конечно, там будет некоторое количество собственности армии США, но не более того.

Но, в любом случае, оружия много и его хватит на всех желающих. Как писали Стругацкие — счастье для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженным!

И еще вдогонку об американских вооружениях на десятки миллиардов долларов, попавших в руки талибам. Министр обороны России Шойгу вообще заявил, что Талибан вооружен лучше, чем украинская армия. И рассказал, что там одних джавелинов под сотню — американцы в свое время передали афганской армии. Не знаю, правда ли это — зачем в принципе надо было передавать в Афганистан противотанковые комплексы, если у талибов не было танков. Не суть.

[ + – ] Боец "Талибана" с портативным противотанковым гранатометом RPG-7

[ + – ] Один из талибов осматривает многоцелевой вертолет MD-530F, пригодность которого к эксплуатации крайне сомнительна. Аэропорт Кабула. 31.08.21

[ + – ] Оружейная комната на территории аэропорта Кабула. Талибы продолжают осматривать оставленное им военное имущество.

Припоминаю один разговор. Лет 15 назад мой приятель и сокурсник после факультета международных отношений и работы в МИДе попал в украинское посольство в Ираке. Как раз был разгромлен Хуссейн, Украина отправила свой военный контингент в Ирак и штат посольства срочно увеличивали. Петя работал кем-то вроде атташе по культуре, если не путаю. Он скучал там, за дверь посольства было выйти нереально, белым да и вообще всем подряд уже резали головы, на улицах постоянно гремели взрывы.

Важно

ИГИЛ в стране "Талибана". Почему боевики "исламского халифата" – проблема для талибов

Так что реальной работы у посольских почти не было — в стране гражданская война и как-то не до дипломатии. Приятель любил мне звонить вечерами и говорить мне — "Здарова! Это Петруха из Багдада беспокоит!".

Рассказывал всякие интересные вещи об Ираке, наемниках и общей атмосфере праздника и веселья вокруг. Украинское посольство находилось в красной зоне и поэтому его почти не трогали — местные террористы постоянно обстреливали зеленую зону, где базировались американские дипломаты и иракские министерства.

Как-то я поинтересовался у Пети, почему американцы не передадут иракской армии новейшее оружие, чтобы та сама разобралась с террористами.

Приятель расхохотался и ответил — "Да потому что утром оно еще будет на складе армии, а к вечеру окажется у шиитских боевиков — причем, за достаточно небольшие деньги. Пусть лучше местные военные с калашами бегают".

Я был удивлен. Но, читая нынешние сводки об вооружении "Талибана", вспомнил этот разговор.

Первоисточник.