Днями афганські таліби відзвітували про знайдені в схронах радянські балістичні ракети шістдесятих років.

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Я з цього приводу жартував, що скоро бородаті хлопці знайдуть мосінки (російська трилінійна (7,62-мм) гвинтівка Мосіна зразка 1891 року — Ред), кулемети Гатлінга 1876 року випуску (якщо ви дивилися "Останнього самурая" з Томом Крузом, то пам'ятайте, як білі варвари косили самураїв з цієї зброї) і середньовічні китайські ракетниці.

Я майже вгадав. Один з підписників скинув відповідну історію. Приблизно років 10-20 тому афганська влада, котра наразі втікла, передала своїм європейським союзникам французькі танки "Рено-FT".

[ + – ] Французькі танки Renault FT-17 часів Першої світової та громадянської воєн у Росії опинилися в Афганістані.

[ + – ] Фото з польського видання tvn24. Підпис під знімком говорить: "Унікальний пам'ятник радянсько-польської війни 1920 року — танк Renault FT-17 — відправиться в Польщу. Машина була знайдена в Афганістані і потрапила в руки польського посла в Кабулі"

Ті самі, модель 1917 року, сто разів їх бачили в хроніці і фотографіях — на них їздили інтервенти і білі в роки Громадянської війни. Першу партію у 20 танків французи вивантажили з транспортних кораблів в Одесі в кінці 1918 року.

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Історія їхньої появи в Афганістані має дві версії. У першій французи в році 1918 передали їх полякам, потім поляки напали на Радянську Росії і цілком можливо, що саме ці танки брали участь у наступі на Київ, де 9 травня 1920 року відбувся польський парад. Потім почався радянський контрнаступ і поляки побігли до самої Вісли, а танки перейшли в руки трудящих.

За іншою версією, танки просто "віджали" в білих.

Далі їх у певній кількості передали у двадцятих в братній Афганістан Амманулі-хану. Радянський Союз тоді за допомогою Комінтерну дуже швидко включився у Велику Гру в Афгані проти Англії (мається на увазі Афганський похід Червоної армії на чолі з українцем, одним із засновників Червоного Козацтва Віталієм Примаковим — Ред).

Останню енну кількість років танки зберігалися на складах і в музеї на базі в Баграмі.

У 2003 році два танки цього типу були передані афганським урядом у дар США, один у 2007 році — Франції, ще один у 2012 році полякам. Танк Renault FT-17, найуспішніший танк Першої світової війни...

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