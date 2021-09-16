Забытое оружие. Как самый успешный танк Первой мировой войны попал в Афганистан
Как в горах Афганистана оказались советские баллистические ракеты и самый успешный танк Первой мировой войны Renault FT-17.
На днях афганские талибы отчитались о найденных в схронах советских баллистических ракетах шестидесятых годов.
Я по этому поводу шутил, что скоро бородатые ребята найдут мосинки (русская трехлинейная — 7,62-мм — винтовка Мосина образца 1891 года. — Ред.), пулеметы Гатлинга 1876 года выпуска (если вы смотрели "Последнего самурая" с Томом Крузом, то помните, как белые варвары косили самураев из этого оружия) и средневековые китайские ракетницы.
Я почти угадал. Один из подписчиков сбросил соответствующую историю. Примерно лет 10-20 назад ныне бежавшие афганские власти передали своим европейским союзникам французские танки "Рено-FT".
Те самые, модель 1917 года, сто раз их видели в хронике и фотографиях — на них ездили интервенты и белые в годы Гражданской войны. Первую партию в 20 танков французы выгрузили с транспортных кораблей в Одессе в конце 1918 года.Важно
История их появления в Афганистане имеет две версии. По-первой французы в году 1918 передали их полякам, потом поляки напали на Советскую России и вполне возможно, что именно эти танки участвовали в наступлении на Киев, где 9 мая 1920 года прошел польский парад. Потом началось советское контрнаступление и поляки побежали до самой Вислы, а танки перешли в руки трудящихся.
По другой версии, танки просто "отжали" у белых.
Далее их в некотором количестве передали в двадцатых в братский Афганистан Аммануле-хану. Советский Союз тогда с помощью Коминтерна очень быстро включился в Большую Игру в Афгане против Англии ( имеется в виду Афганский поход Красной армии во главе с украинцем, одним из основателей Червонного казачества Виталием Примаковым. — Ред).
Последнее энное количество лет танки хранились на складах и в музее на базе в Баграме.
В 2003 году два танка этого типа были переданы афганским правительством в дар США, один в 2007 году — Франции, еще один в 2012 году полякам. Танк Renault FT-17, самый успешный танк Первой мировой войны…