На днях афганские талибы отчитались о найденных в схронах советских баллистических ракетах шестидесятых годов.

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Я по этому поводу шутил, что скоро бородатые ребята найдут мосинки (русская трехлинейная — 7,62-мм — винтовка Мосина образца 1891 года. — Ред.), пулеметы Гатлинга 1876 года выпуска (если вы смотрели "Последнего самурая" с Томом Крузом, то помните, как белые варвары косили самураев из этого оружия) и средневековые китайские ракетницы.

Я почти угадал. Один из подписчиков сбросил соответствующую историю. Примерно лет 10-20 назад ныне бежавшие афганские власти передали своим европейским союзникам французские танки "Рено-FT".

[ + – ] Французские танки Renault FT-17 времен Первой мировой и Гражданской войн в России оказались в Афганистане.

[ + – ] Фото из польского издания tvn24. Подпись под снимком гласит: "Уникальный памятник советско-польской войны 1920 года - танк Renault FT-17 - отправится в Польшу. Машина была найдена в Афганистане и попала в руки польского посла в Кабуле"

Те самые, модель 1917 года, сто раз их видели в хронике и фотографиях — на них ездили интервенты и белые в годы Гражданской войны. Первую партию в 20 танков французы выгрузили с транспортных кораблей в Одессе в конце 1918 года.

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История их появления в Афганистане имеет две версии. По-первой французы в году 1918 передали их полякам, потом поляки напали на Советскую России и вполне возможно, что именно эти танки участвовали в наступлении на Киев, где 9 мая 1920 года прошел польский парад. Потом началось советское контрнаступление и поляки побежали до самой Вислы, а танки перешли в руки трудящихся.

По другой версии, танки просто "отжали" у белых.

Далее их в некотором количестве передали в двадцатых в братский Афганистан Аммануле-хану. Советский Союз тогда с помощью Коминтерна очень быстро включился в Большую Игру в Афгане против Англии ( имеется в виду Афганский поход Красной армии во главе с украинцем, одним из основателей Червонного казачества Виталием Примаковым. — Ред).

Последнее энное количество лет танки хранились на складах и в музее на базе в Баграме.

В 2003 году два танка этого типа были переданы афганским правительством в дар США, один в 2007 году — Франции, еще один в 2012 году полякам. Танк Renault FT-17, самый успешный танк Первой мировой войны…

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