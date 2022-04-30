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Промова для Мюнхена. Як Зеленський, Кулеба та Рєзніков добували ленд-ліз для України

"Остання дискусія, яка була, — це план Маршалла чи ленд-ліз? У тексті потрібно було залишити щось одне. "Ленд-ліз, — нарешті сказав президент, — це зараз важливіше". Думка.

Дмитро Кулеба
Дмитро Кулеба
Міністр закордонних справ України
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Зеленський, Гарріс, Мюнхенська конференція безпеки
Фото: president.gov.ua | Президент України Володимир Зеленський з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс, Мюнхен, 19 лютого 2022 року

19 лютого, за п'ять днів до початку війни, президент летів на Мюнхенську безпекову конференцію. На ту саму, на яку йому радили не їхати з міркувань безпеки.

Ми сиділи разом — Володимир Зеленський, Андрій Єрмак, Andrij Sybiha, Резніков Олексій, я — і в режимі брейнстормінгу доточували його виступ. Через кілька годин цю вже промовлену промову назвуть історичною, але тоді ми все ще над нею працюємо.

Остання дискусія, яка була — це план Маршалла чи ленд-ліз? У тексті треба було залишити щось одне. "Ленд-ліз, — нарешті сказав президент, — це зараз важливіше".

У виступі ви почули таке: "Що ще ми можемо зробити зараз? Створити для України Фонд стійкості та оновлення, програму ленд-лізу, постачання найновіших озброєнь, техніки, обладнання для нашої армії — армії, яка захищає всю Європу".

Після цього ми почали працювати над реалізацією. Як і всі хороші амбітні ідеї, спочатку її сприйняли скептично. Нам пояснювали, чому зараз не до ленд-лізу, чому нам не потрібен ленд-ліз, а потрібне щось інше тощо.

Але!

19 лютого 2022 року — офіційний день народження ленд-лізу як складової зовнішньої політики України.

28 квітня 2022 року Палата Представників Конгресу США ухвалила "Закон про ленд-ліз для захисту демократії в Україні".

Україна — неможливе можливе!

Джерело.

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