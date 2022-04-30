Промова для Мюнхена. Як Зеленський, Кулеба та Рєзніков добували ленд-ліз для України

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19 лютого, за п'ять днів до початку війни, президент летів на Мюнхенську безпекову конференцію. На ту саму, на яку йому радили не їхати з міркувань безпеки.

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Ми сиділи разом — Володимир Зеленський, Андрій Єрмак, Andrij Sybiha, Резніков Олексій, я — і в режимі брейнстормінгу доточували його виступ. Через кілька годин цю вже промовлену промову назвуть історичною, але тоді ми все ще над нею працюємо.

Остання дискусія, яка була — це план Маршалла чи ленд-ліз? У тексті треба було залишити щось одне. "Ленд-ліз, — нарешті сказав президент, — це зараз важливіше".

У виступі ви почули таке: "Що ще ми можемо зробити зараз? Створити для України Фонд стійкості та оновлення, програму ленд-лізу, постачання найновіших озброєнь, техніки, обладнання для нашої армії — армії, яка захищає всю Європу".

Після цього ми почали працювати над реалізацією. Як і всі хороші амбітні ідеї, спочатку її сприйняли скептично. Нам пояснювали, чому зараз не до ленд-лізу, чому нам не потрібен ленд-ліз, а потрібне щось інше тощо.

Але!

19 лютого 2022 року — офіційний день народження ленд-лізу як складової зовнішньої політики України.

28 квітня 2022 року Палата Представників Конгресу США ухвалила "Закон про ленд-ліз для захисту демократії в Україні".

Україна — неможливе можливе!

Джерело.

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