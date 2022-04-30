Речь для Мюнхена. Как Зеленский, Кулеба и Резников добывали ленд-лиз для Украины

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19 февраля, за пять дней до начала войны, президент летел на Мюнхенскую конференцию безопасности. На ту самую, на которую ему сильно советовали не ехать из соображений безопасности.

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Мы сидели вместе – Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Andrij Sybiha, Резников Алексей, я – и в режиме брейнсторминга дотачивали его выступление. Через несколько часов эту уже произнесенную речь назовут исторической, но на тот момент мы все еще над ней работаем.

Последняя дискуссия, которая была, – это план Маршалла или ленд-лиз? В тексте нужно было оставить что-то одно. "Ленд-лиз, – наконец сказал президент, – это сейчас важнее".

В выступлении вы услышали следующее: "Что еще мы можем сделать сейчас? Создать для Украины Фонд устойчивости и обновления, программу ленд-лиза, поставку новейших вооружений, техники, оборудования для нашей армии – армии, защищающей всю Европу".

После этого мы начали работать над реализацией. Как и все хорошие амбициозные идеи, поначалу ее восприняли скептически. Нам объясняли, почему сейчас не до ленд-лиза, почему нам не нужен ленд-лиз, а нужно что-то другое, и т. п.

Но!

19 февраля 2022 года – официальный день рождения ленд-лиза как составляющей внешней политики Украины.

28 апреля 2022 года Палата Представителей Конгресса США приняла "Закон о ленд-лизе для защиты демократии в Украине".

Украина – невозможное возможно!

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