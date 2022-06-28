Чекайте на нові прильоти. Про що свідчить ракетна дуель Росії та України

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За останній тиждень-два українськими ракетними військами були вражено багато "жирних" цілей. Це і "Василь Бабах", і кілька ударів по Зміїному, і знищення кількох складів боєкомплекту, і ще низка цілей, що не потрапили до загального зведення.

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Своєрідним поштовхом стало надходження ракет "Гарпун" та американських РСЗВ. Отримавши нове озброєння, наші ракетники почали планово опрацьовувати ті цілі, яких не вдавалося дістати раніше. У хід, до речі, йшли не лише "Гарпуни" та М142/М270, там і "Точки" добре прилетіли, і не тільки.

Судячи з відповіді РФ, їхнім ракетним військам завдання було поставлено в стилі "Эй, слыш, а ну ударьте в ответ, покажите кто тут папка", не морочаючись у пріоритетах, розвідданих та іншому. Просто "показати силу".

Результат дуже різний.

Українці реально знищили кілька складів і накрили кілька штабів управління військ. Росіяни змогли лише вкотре вразити світ тупою жорстокістю, знищивши кілька цивільних об'єктів, вбивши цивільних і витративши ракети вартістю сотні мільйонів доларів із дивною ефективністю.

Причому не треба думати, що вони не усвідомлювали, що результат буде саме таким. Тому що коли ти пускаєш по великому місту ракетою, що створена в 1960-х роках, у якої точність +- пара стадіонів, то розумієш, що росіяни знали, що ця ракета — виключно зброя тероризму.

На жаль, треба визнати, що таких випадків ставатиме все більше. Чим більше ми їх знищуватимемо, чим ефективніше працюватиме натовська зброя — тим частіше Росія використовуватиме звичайний тероризм для залякування мирного населення.

Джерело.

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