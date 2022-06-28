Ждите новых прилетов. О чем свидетельствует ракетная дуэль России и Украины

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

За последнюю неделю-две украинские ракетные войска поразили много "жирных" целей. Это и "Василий Бабах", и несколько ударов по Змеиному, и уничтожение нескольких складов боекомплекта, и еще ряд целей, не попавших в общую сводку.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Своеобразным толчком стало поступление ракет "Гарпун" и американских РСЗО. Получив новое вооружение, наши ракетчики начали планово прорабатывать те цели, которые не удавалось достать раньше. В ход кстати шли не только "Гарпуны" и М142/М270, но и "Точки" хорошо прилетели, и не только.

Судя по ответу РФ, их ракетным войскам задача была поставлена ​​в стиле "Эй, слыш, ану, ударьте в ответ, покажите, кто здесь папка", не морочась в приоритетах, разведданных и прочем. Просто "показать силу".

Результат очень разный.

Украинцы реально уничтожили несколько складов и накрыли несколько штабов управления войск. Россияне смогли лишь раз поразить мир тупой жестокостью, уничтожив несколько гражданских объектов, убив гражданских и потратив ракеты стоимостью сотни миллионов долларов со странной эффективностью.

Причем не следует думать, что они не осознавали, что результат будет именно таким. Потому что когда ты пускаешь по большому городу ракетой, созданной в 1960-х годах, у которой точность +- пара стадионов, то понимаешь, что россияне знали, что эта ракета — исключительно оружие терроризма.

К сожалению, следует признать, что таких случаев будет становиться все больше. Чем больше мы будем их уничтожать, чем эффективнее будет работать натовское оружие — тем чаще Россия будет использовать обычный терроризм для устрашения мирного населения.

Источник.

Важно

Не тратьте деньги впустую. Почему еще не время восстанавливать разрушенную инфраструктуру

Важно