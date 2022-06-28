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Мнения Российско-украинская война Оккупанты РФ уничтожили ТЦ "Амстор" в Кременчуге

Ждите новых прилетов. О чем свидетельствует ракетная дуэль России и Украины

"Таких случаев, которые произошли в Киеве и Кременчуге, будет становиться все больше. Чем больше мы будем их уничтожать, чем эффективнее будет работать натовское оружие — тем чаще Россия будет использовать обычный терроризм для устрашения мирного населения". Мнение.

Александр Карпюк
Александр Карпюк
Бизнесмен, волонтер, известен под псевдонимом Serg Marco
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Ракетный удар, Киев, Глыбочицкая, обстрел, Лукьяновка
Последствия ракетного удара армии России по жилому дому в Киеве, 26 июня 2022 г.

За последнюю неделю-две украинские ракетные войска поразили много "жирных" целей. Это и "Василий Бабах", и несколько ударов по Змеиному, и уничтожение нескольких складов боекомплекта, и еще ряд целей, не попавших в общую сводку.

Своеобразным толчком стало поступление ракет "Гарпун" и американских РСЗО. Получив новое вооружение, наши ракетчики начали планово прорабатывать те цели, которые не удавалось достать раньше. В ход кстати шли не только "Гарпуны" и М142/М270, но и "Точки" хорошо прилетели, и не только.

Судя по ответу РФ, их ракетным войскам задача была поставлена ​​в стиле "Эй, слыш, ану, ударьте в ответ, покажите, кто здесь папка", не морочась в приоритетах, разведданных и прочем. Просто "показать силу".

Результат очень разный.

Украинцы реально уничтожили несколько складов и накрыли несколько штабов управления войск. Россияне смогли лишь раз поразить мир тупой жестокостью, уничтожив несколько гражданских объектов, убив гражданских и потратив ракеты стоимостью сотни миллионов долларов со странной эффективностью.

Причем не следует думать, что они не осознавали, что результат будет именно таким. Потому что когда ты пускаешь по большому городу ракетой, созданной в 1960-х годах, у которой точность +- пара стадионов, то понимаешь, что россияне знали, что эта ракета — исключительно оружие терроризма.

К сожалению, следует признать, что таких случаев будет становиться все больше. Чем больше мы будем их уничтожать, чем эффективнее будет работать натовское оружие — тем чаще Россия будет использовать обычный терроризм для устрашения мирного населения.

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