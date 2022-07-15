Ви нам — зброю, ми вам — зерно. Чому Україна має припинити бути альтруїстом
"Президент США Байден вояжує Близьким Сходом, намагаючись знайти нам зброю і, перш за все, боєприпаси, а для ЄС — газ і нафту. Водночас світ боїться голоду. У зв'язку з цим українське зерно потрібно віддавати тільки в обмін на постачання радянських арсеналів. І ніяк інакше". Думка.
Ми . Ми з України
З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами.Підтримати
В африканських та азійських країнах, які потребують нашого зерна, є величезні арсенали зброї та боєприпасів виробництва СРСР. Світ боїться голоду, а нам треба вижити в цій війні. Тож Украъны треба припинити бути геополітичним альтруїстом.
Зерно треба давати лише в обмін на постачання радянських арсеналів. І не обов'язково розблоковувати Одесу, будемо реалістами — росіяни імітують переговори.
Ми маємо інші логістичні маршрути. Потрібно створювати зернові хаби на західному кордоні, майже "на нулі". Наш уряд має використовувати зерновий козир для підвищення обороноздатності держави. У нас закінчуються ходові калібри для артилерії. А в Азії та Африці вони є. А ми маємо зерно. Потрібно це поєднати.Важливо