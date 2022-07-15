Ви нам — зброю, ми вам — зерно. Чому Україна має припинити бути альтруїстом

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В африканських та азійських країнах, які потребують нашого зерна, є величезні арсенали зброї та боєприпасів виробництва СРСР. Світ боїться голоду, а нам треба вижити в цій війні. Тож Украъны треба припинити бути геополітичним альтруїстом.

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Зерно треба давати лише в обмін на постачання радянських арсеналів. І не обов'язково розблоковувати Одесу, будемо реалістами — росіяни імітують переговори.

Ми маємо інші логістичні маршрути. Потрібно створювати зернові хаби на західному кордоні, майже "на нулі". Наш уряд має використовувати зерновий козир для підвищення обороноздатності держави. У нас закінчуються ходові калібри для артилерії. А в Азії та Африці вони є. А ми маємо зерно. Потрібно це поєднати.

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