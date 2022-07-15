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Думки Російсько-українська війна Експорт зерна з України: переговори в Туреччині

Ви нам — зброю, ми вам — зерно. Чому Україна має припинити бути альтруїстом

"Президент США Байден вояжує Близьким Сходом, намагаючись знайти нам зброю і, перш за все, боєприпаси, а для ЄС — газ і нафту. Водночас світ боїться голоду. У зв'язку з цим українське зерно потрібно віддавати тільки в обмін на постачання радянських арсеналів. І ніяк інакше". Думка.

Олексій Кущ
Олексій Кущ
Економіст, фінансовий аналітик
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Яїр Лапід, Джо Байден
Фото: news.israelinfo.co.il | Президент США Джо Байден та прем'єр Ізраїлю Яїр Лапід. Американський президент прилетів на Близький Схід шукати зброю для України

В африканських та азійських країнах, які потребують нашого зерна, є величезні арсенали зброї та боєприпасів виробництва СРСР. Світ боїться голоду, а нам треба вижити в цій війні. Тож Украъны треба припинити бути геополітичним альтруїстом.

Зерно треба давати лише в обмін на постачання радянських арсеналів. І не обов'язково розблоковувати Одесу, будемо реалістами — росіяни імітують переговори.

Ми маємо інші логістичні маршрути. Потрібно створювати зернові хаби на західному кордоні, майже "на нулі". Наш уряд має використовувати зерновий козир для підвищення обороноздатності держави. У нас закінчуються ходові калібри для артилерії. А в Азії та Африці вони є. А ми маємо зерно. Потрібно це поєднати.

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