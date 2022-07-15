Вы нам — оружие, мы вам — зерно. Почему Украина должна прекратить быть альтруистом
"Президент США Байден вояжирует по Ближнему Востоку, пыйтаясь найти нам оружие и, прежде всего, боеприпасы, а для ЕС — газ и нефть. В то же время мир боится голода. В этой связи украинское зерно нужно отдавать только в обмен на поставки советских арсеналов. И никак иначе". Мнение.
Мы . Мы из Украины
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В африканских и азиатских странах, которые нуждаются в нашем зерне, есть огромные арсеналы оружия и боеприпасов производства еще СССР. Мир боится голода, а нам нужно выжить в этой войне. Поэтому хватит Украине быть геополитическим альтруистом.
Зерно нужно давать только в обмен на поставки советских арсеналов. И не обязательно разблокировать Одессу, будем реалистами — россияне имитируют переговоры.
У нас есть другие логистические маршруты. Нужно создавать зерновые хабы на западной границе, почти "на нуле". Наше правительство должно использовать зерновой козырь для повышения обороноспособности государства. У нас заканчиваются ходовые калибры для артиллерии. А в Азии и Африке они есть. А у нас есть зерно. Нужно совместить.Важно