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Мнения Российско-украинская война Экспорт зерна из Украины: переговоры в Турции

Вы нам — оружие, мы вам — зерно. Почему Украина должна прекратить быть альтруистом

"Президент США Байден вояжирует по Ближнему Востоку, пыйтаясь найти нам оружие и, прежде всего, боеприпасы, а для ЕС — газ и нефть. В то же время мир боится голода. В этой связи украинское зерно нужно отдавать только в обмен на поставки советских арсеналов. И никак иначе". Мнение.

Алексей Кущ
Алексей Кущ
Экономист, финансовый аналитик
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Яир Лапид, Джо Байден
Фото: news.israelinfo.co.il | Президент США Джо Байден и премьер Израиля Яир Лапид. Американский президент прилетел на Ближний Восток искать оружие для Украины

В африканских и азиатских странах, которые нуждаются в нашем зерне, есть огромные арсеналы оружия и боеприпасов производства еще СССР. Мир боится голода, а нам нужно выжить в этой войне. Поэтому хватит Украине быть геополитическим альтруистом.

Зерно нужно давать только в обмен на поставки советских арсеналов. И не обязательно разблокировать Одессу, будем реалистами — россияне имитируют переговоры.

У нас есть другие логистические маршруты. Нужно создавать зерновые хабы на западной границе, почти "на нуле". Наше правительство должно использовать зерновой козырь для повышения обороноспособности государства. У нас заканчиваются ходовые калибры для артиллерии. А в Азии и Африке они есть. А у нас есть зерно. Нужно совместить.

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