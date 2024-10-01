Запорізький терор — не початок наступу: що відбувається на південному напрямку і чого чекати далі

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Підготовка наступу на Запоріжжя або терор...

За минулий тиждень по Запоріжжю РОВ застосували десятки КАБ, що є максимальною інтенсивністю з початку повномасштабного вторгнення в питанні застосування саме цієї компоненти. На цьому тлі виникли версії про те, що на Запоріжжі готується наступ і ці удари — підготовка умов для цього наступу.

Ні.

Заздалегідь зазначу, що якби формувалися умови для наступу на Запоріжжя, то били б не по житлових кварталах, а по військових об'єктах, лініях оборони та рубежах. Натомість ми є з вами свідками одного з численних епізодів вчинення воєнних злочинів проти цивільного населення. Це звичайний кривавий нещадний терор.

Водночас не заперечую, що УВ "Дніпро" залишається одним із найчисельніших і цілком може собі дозволити операцію рівня... зрізу роботинського виступу. Але хочу звернути увагу, що тільки за минулий місяць до складу УВ "Північ", а саме, до курської компоненти угруповання, було відправлено кілька підрозділів зі складу УВ "Дніпро" та з Пологівського напрямку, де оперує УВ "Схід", зокрема, 38-ма та 64-та ОМСБр.

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Власне, якщо ти готуєшся до масштабного наступу на велике і дуже складне в захопленні місто з великою кількістю промислових зон, то чи будеш ти починати з терору цивільних об'єктів, чи одразу виносити ті райони, що являють собою потенційні важкоподоланні рубежі? Чи будеш ти угруповання для наступу урізати, а не накопичувати, і обмежувати в можливостях?

Отже, попрошу не поширювати панічних флуктуацій про те, що РОВ готується наступати на Запоріжжя. Так, вони таранитимуть роботинський виступ із метою відкриття Оріхівського напрямку, так, вони кидатимуться на Гуляйполе, на Времівському напрямку вони активізуються і намагатимуться найближчим часом вгризтися в Макарівку — і на цьому все.

А все інше — терор і вбивство українців. Як і завжди, протягом уже як третього року повномасштабного вторгнення.

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