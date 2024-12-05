День, який змінить війну: чому Україні важливо протриматися до весни і що буде 25 березня

25 березня як умовна точка біфуркації для воєнних дій росіян

25 березня 2025 року починають діяти нові правила бронювання військовозобовʼязаних у РФ. Від мобілізації на 100% застраховані лише працівники ВПК та силовики. Важливо звернути увагу саме на силовиків: опора режиму має захищати режим і її купують не так підняттям зарплат, як тим, що вони не йтимуть воювати.

Всі інші так чи інакше попадають під мобілізацію (навіть держоргани, хоча на центральному рівні бронь втрачає всього 5%, а на нижньому регіональному рівні — 30% працівників). Власне цей крок — ознака того, що влада в центрі відчуває остаточне вичерпування тих, кого умовно можна назвати добровольцями-контрактниками.

Остання спроба витягнути відносно великі маси людей через списання банківських боргів до 90 тис. доларів (вступила в дію тільки для нових контрактників з 01.12.24) явно не буде аж надто масовою. Я вважаю, що розрахунок іде про максимум 100-200 тисяч нових контрактників, що співмірно із планом з набору рекрутів на 2,5-5 місяців. Це коштуватиме російському бюджету 1-2 трлн рублів.

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Щоб поповнити втрати: у РФ за рік контрактникам підвищили виплати в 5 разів, — росЗМІ

Іншими словами, російська влада готує фундамент для можливості провести ще одну хвилю мобілізації. Водночас виплати мобілізованим будуть значно меншими за виплати контрактникам. Вони не будуть нульовими, влада щось дасть, але це явно будуть не нинішні 20 тис. доларів.

Чи буде проведена ця мобілізація наприкінці весни (російські центри не готові переварити одночасно й призовників, і контрактників), поки неможливо відповісти. Та й усе залежатиме від переговорного процесу.

Поки ми можемо констатувати лише дві важливі речі:

якщо до травня ми не вийдемо на заморожування конфлікту, ймовірність його затягування ще на місяці (рік) різко зростає;

росіяни зараз готуються до обох сценаріїв (замороження і незамороження) і тому вже зараз починають планово готуватися до продовження війни.

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