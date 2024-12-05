День, который изменит войну: почему Украине важно продержаться до весны и что будет 25 марта
Режим Путина начинает подготовку к мобилизации, которую могут запустить с 25 марта, предупреждает журналист Вадим Денисенко. По его мнению, если до мая Украина не выйдет на заморозку конфликта, вероятность его затягивания еще на месяцы (год) резко возрастает
25 марта как условная точка бифуркации для военных действий россиян
25 марта 2025 года вступают в силу новые правила бронирования военнообязанных в РФ. От мобилизации на 100% застрахованы только работники ВПК и силовики. Важно обратить внимание именно на силовиков: опора режима должна защищать режим и ее покупают не столько поднятием зарплат, сколько тем, что они не будут идти воевать.
Все остальные так или иначе попадают под мобилизацию (даже госорганы, хотя на центральном уровне бронь теряет всего 5%, а на нижнем региональном уровне — 30% работников). Собственно этот шаг — признак того, что власть в центре чувствует окончательное исчерпание тех, кого условно можно назвать добровольцами-контрактниками.
Последняя попытка вытянуть относительно большие массы людей через списание банковских долгов до 90 тыс. долларов (вступила в действие только для новых контрактников с 01.12.24) явно не будет слишком массовой. Я считаю, что расчет идет о максимум 100-200 тысяч новых контрактников, что соизмеримо с планом по набору рекрутов на 2,5-5 месяцев. Это будет стоить российскому бюджету 1-2 трлн рублей.Важно
Иными словами, российские власти готовят фундамент для возможности провести еще одну волну мобилизации. При этом выплаты мобилизованным будут значительно меньше выплат контрактникам. Они не будут нулевыми, власти что-то дадут, но это явно будут не нынешние 20 тыс. долларов.
Будет ли проведена эта мобилизация в конце весны (российские центры не готовы переварить одновременно и призывников, и контрактников), пока невозможно ответить. Да и все будет зависеть от переговорного процесса.
Пока мы можем констатировать лишь две важные вещи:
- если до мая мы не выйдем на заморозку конфликта, вероятность его затягивания еще на месяцы (год) резко возрастает;
- россияне сейчас готовятся к обоим сценариям (заморозка и незаморозка) и поэтому уже сейчас начинают планово готовиться к продолжению войны.
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