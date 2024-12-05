День, который изменит войну: почему Украине важно продержаться до весны и что будет 25 марта

25 марта как условная точка бифуркации для военных действий россиян

25 марта 2025 года вступают в силу новые правила бронирования военнообязанных в РФ. От мобилизации на 100% застрахованы только работники ВПК и силовики. Важно обратить внимание именно на силовиков: опора режима должна защищать режим и ее покупают не столько поднятием зарплат, сколько тем, что они не будут идти воевать.

Все остальные так или иначе попадают под мобилизацию (даже госорганы, хотя на центральном уровне бронь теряет всего 5%, а на нижнем региональном уровне — 30% работников). Собственно этот шаг — признак того, что власть в центре чувствует окончательное исчерпание тех, кого условно можно назвать добровольцами-контрактниками.

Последняя попытка вытянуть относительно большие массы людей через списание банковских долгов до 90 тыс. долларов (вступила в действие только для новых контрактников с 01.12.24) явно не будет слишком массовой. Я считаю, что расчет идет о максимум 100-200 тысяч новых контрактников, что соизмеримо с планом по набору рекрутов на 2,5-5 месяцев. Это будет стоить российскому бюджету 1-2 трлн рублей.

Важно

Чтобы восполнить потери: в РФ за год контрактникам повысили выплаты в 5 раз, — росСМИ

Иными словами, российские власти готовят фундамент для возможности провести еще одну волну мобилизации. При этом выплаты мобилизованным будут значительно меньше выплат контрактникам. Они не будут нулевыми, власти что-то дадут, но это явно будут не нынешние 20 тыс. долларов.

Будет ли проведена эта мобилизация в конце весны (российские центры не готовы переварить одновременно и призывников, и контрактников), пока невозможно ответить. Да и все будет зависеть от переговорного процесса.

Пока мы можем констатировать лишь две важные вещи:

если до мая мы не выйдем на заморозку конфликта, вероятность его затягивания еще на месяцы (год) резко возрастает;

россияне сейчас готовятся к обоим сценариям (заморозка и незаморозка) и поэтому уже сейчас начинают планово готовиться к продолжению войны.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно