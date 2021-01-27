Віктор Медведчук дав велике інтерв'ю впливовому французькому альманаху Politique Internationale

У зимовому випуску Politique Internationale — одного з найбільш авторитетних французьких щоквартальних політичних альманахів, розрахованих на професійну аудиторію, — вийшло інтерв'ю голови Політради партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктора Медведчука, передає прес-служба ОПЗЖ. Редакція цього альманаху про міжнародні відносини, що більше 40 років видається в Парижі, назвала матеріал «Україна — Росія: Посередник». Як визнали в Politique Internationale, саме це слово найточніше відображає ту роль, яку Медведчук грає в непростих відносинах між найбільшими країнами Східної Європи.

У зимовий випуск також увійшли інтерв'ю та статті єврокомісара з питань юстиції Дідьє Рейндерса, міністра Франції з європейських справ Клемана Бона, начальника Генштабу Франції генерала Франсуа Лекуантра, президентки Молдови Маї Санду, екс-кандидатки на пост Президента Республіки Білорусь Світлани Тіхановскої та інших європейських політиків, учених-міжнародників, філософів.

Медведчук на прохання Politique Internationale не тільки дав свою оцінку світовим політичним подіям і французьким державним діячам минулого, а й вичерпно відповів на питання про Україну, що цікавлять європейську політичну еліту. Ключові тези інтерв'ю: