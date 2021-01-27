Віктор Медведчук дав велике інтерв'ю впливовому французькому альманаху Politique Internationale
У зимовому випуску Politique Internationale — одного з найбільш авторитетних французьких щоквартальних політичних альманахів, розрахованих на професійну аудиторію, — вийшло інтерв'ю голови Політради партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктора Медведчука, передає прес-служба ОПЗЖ. Редакція цього альманаху про міжнародні відносини, що більше 40 років видається в Парижі, назвала матеріал «Україна — Росія: Посередник». Як визнали в Politique Internationale, саме це слово найточніше відображає ту роль, яку Медведчук грає в непростих відносинах між найбільшими країнами Східної Європи.
У зимовий випуск також увійшли інтерв'ю та статті єврокомісара з питань юстиції Дідьє Рейндерса, міністра Франції з європейських справ Клемана Бона, начальника Генштабу Франції генерала Франсуа Лекуантра, президентки Молдови Маї Санду, екс-кандидатки на пост Президента Республіки Білорусь Світлани Тіхановскої та інших європейських політиків, учених-міжнародників, філософів.
Медведчук на прохання Politique Internationale не тільки дав свою оцінку світовим політичним подіям і французьким державним діячам минулого, а й вичерпно відповів на питання про Україну, що цікавлять європейську політичну еліту. Ключові тези інтерв'ю:
- Процес врегулювання конфлікту, як і раніше, у безпорадному становищі через відсутність політичної волі. Її не було у Президента Порошенка, її немає і у Президента Зеленського.
- Політика насильницької українізації, спроби заборонити святкування Дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні, переписування історії, прославляння нацизму і фашизму, жорстка санкціонована політика — чи реально за таких умов Зеленському та його команді повернути Донбас в Україну, а Україну на Донбас? Думаю, відповідь очевидна.
- Україна продовжує залишатися найбільш корумпованою країною, за рівнем злочинності знаходиться на 1 місці в Європі, а за індексом привабливості для ведення бізнесу посідає останнє місце в Європі.
- Мирний план із детальним описом кроків для мирного врегулювання, став частиною програми «Опозиційною платформи — За життя».
- «Парламентський вимір "нормандського формату"» дозволить істотно сприйти переговорному процесу в «нормандському форматі». Залучення парламентаріїв чотирьох країн «нормандської четвірки» (а план ОПЗЖ підтримали не тільки парламентарії Франції, а й Росії, і Німеччини, і навіть європарламентарі) здатне зрушити переговорний процес із мертвої точки.
- Доречно згадати про ідею Великої Європи — від Лісабона до Владивостока. Окремі члени Євросоюзу вже розуміють, що треба керуватися інтересами національних економік, а не геополітичними «хотєлками» Вашингтона.