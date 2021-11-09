Група народних депутатів від "Довіри" та їхнй помічник намагаються взяти під контроль низку підприємств "Укрзалізниці" – ЗМІ

Низка політиків намагається взяти під контроль вагоноремонтні заводи та інші "непрофільні активи" "Укрзалізниці", щоб надалі їх приватизувати на користь наближених компаній або організувати контроль над постачанням запчастин на ці заводи, пише видання "Дело". Журналісти стверджують, що за цими спробами стоять народні депутати з групи "Довіра" Сергій Шахов, Олександр Сухов та Сергій Вельможний, а також помічник Шахова Микола Самбожук, про що повідомляє видання "Гордон".

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Для тиску на "Укрзалізницю" та надання внутрішньої документації заводів і деталей контрактів із підрядниками народні депутати, стверджує видання, організували щонайменше три міжфракційні депутатські об'єднання, від імені яких до різних органів влади, а також керівництву "Укрзалізниці" надсилають листи. Журналісти перерахували ці об'єднання у Верховній Раді.

"За техногенну та екологічну безпеку в паливно-енергетичному комплексі, залізничному та трубопровідному транспорті України" (голова Сергій Шахов), "Розвиток енергетичної та транспортної інфраструктури – стратегічний вектор ефективної економіки держави" (голова Олександр Сухов) і "Контроль за реформами та очищенням у судовій та правоохоронній системах держави" (голова Сергій Вельможний). Усі троє є мажоритарниками з Луганської області, водночас Шахова вважають неформальним керівником групи. Секретарем щонайменше двох із трьох МДО є Микола Самбожук – один із фігурантів великого міжнародного скандалу про спробу рейдерського захоплення Молдовської залізниці", – ідеться в публікації.

"Дело" зазначає, що члени цих об'єднань беруть участь у різних профільних нарадах, подають депутатські запити та спілкуються з іноземними інвесторами, такими як польська Pesa чи швейцарський Stadler.

"Однією з найгучніших ініціатив, яку намагалися реалізувати ці депутати, стала спроба вивести зі структури "Укрзалізниці" вагоно- та електровозоремонтні підприємства як "непрофільні активи". Як стверджують джерела в "Укрзалізниці", у змові з керівництвом компанії, зокрема Володимиром Жмаком, який був на той момент головою правління, нардепи просунулися настільки далеко, що ідея про приватизацію заводів навіть з'явилася у презентації для "потенційних покупців" (хоча за фактом ними мали бути наближені до Шахова та компанії фірми). У керівництві "Укрзалізниці" за цю ідею також виступали директор із комерційної роботи Іраклі Езугбая, член правління Франтішек Буреш", – пишуть автори статті.

Вони зазначають, що після звільнення Жмака спроб узяти підприємство під контроль не припинили.

"Після того, як Жмака звільнили з "Укрзалізниці", свої схеми група Шахова – Самбожука спробувала нав'язати вже новому голові правління Іванові Юрику. Зокрема, для цього планували залучити до ситуативної гри тимчасову слідчу комісію з розслідування зловживань на "Укрзалізниці", яку очолює нардепка від "Слуги народу" Юлія Гришина", – ідеться в матеріалі.

Також лобісти намагалися "збити" контракт для Крюківського вагонобудівного заводу на будівництво сотні пасажирських вагонів за виділені з бюджету 3 млрд грн, стверджують журналісти: компанія, яка оскаржила тендер в Антимонопольному комітеті, додавала до своїх документів лист швейцарської Stadler про готовність узяти участь у тендері, надісланий на ім'я Сухова.

"Після зміни керівництва в "Укрзалізниці" плани Шахова – Самбожука остаточно "розладналися", оскільки їхніх основних "партнерів" по схемах в "Укрзалізниці" було звільнено, а кримінальні справи почали набирати обертів. Ба більше, у Шахова з'явилися й інші турботи – нещодавно НАБУ прийшло з обшуками в будинок його цивільної дружини, яку, як і її численне майно, народний депутат "забув" вказати в декларації. Чи має це майно стосунок до схем Шахова та його команди на "Укрзалізниці" й у її оточенні – питання відкрите, – ідеться у статті. – Однак очевидно, що увага прокуратури до діяльності угруповання та міжфракційних депутатських об'єднань, які вони організували, має лише наростати".