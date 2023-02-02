Мільйони готівкою під диваном: ЗМІ показали відео обшуків в ексзаступника міністра оборони (відео)

За інформацією журналістів, під час минулорічних обшуків в ексзаступника голови оборонного відомства Олександра Миронюка знайшли понад 17 мільйонів грн, близько 400 тисяч євро та понад 100 тисяч доларів готівки.

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Видання "Українська правда" опублікувало відео обшуків, які відбувалися у серпні 2022 року у колишнього заступника міністра оборони Олександра Миронюка, — він є фігурантом розслідування про шахрайство у закупках для армії. Відповідний запис УП опублікував 2 лютого.

На даному ролику видно, як чоловік, мабуть, слідчий, дістає великі пачки грошей, складені біля дивана підозрюваного.

За інформацією журналістів, під час обшуків у Миронюка тоді знайшли понад 17 мільйонів грн, у районі 400 тисяч євро та трохи більше ніж 100 тисяч доларів готівкою. Повідомляється, що ексзаступник міністра у 2020-2021 роках займався департаментом закупівель МО.

Примітно, що одразу після обшуків, за версією УП, Миронюк надав суду нотаріально завірену заяву про те, що гроші у дивані не є. Заяву він уклав через тиждень після обшуків, у ньому йшлося про те, що гроші колишньому заступнику міністра позичала 86-річна мешканка Харкова Елеонора Думіньш.

[ + – ] Олександр Миронюк Фото: Украинская правда

За інформацією ЗМІ, Думіньш є родичкою засновникам харківського "ХАДО-холдингу", який серед іншого займається виробництвом гвинтівок.

Наголошується, що холдинг має давні робочі взаємини з державним спецекспортером "Прогрес", у якому серед інших є Миронюк.

Журналісти також з'ясували, що Миронюк є також фігурантом справи про закупівлю неякісних касок та бронежилетів. У межах цього розслідування 1 лютого співробітники ДБР повідомили про підозру ексміністру В'ячеславу Шаповалову, який раніше, 24 січня, подав у відставку на тлі скандалу, пов'язаного із закупівлею продуктів харчування для армії за завищеними цінами.

Нагадаємо, 1 лютого співробітники СБУ викрили колишнього начальника Департаменту державних закупівель та матеріальних ресурсів Міністерства оборони Богдана Хмельницького у розтраті 100 млн грн державних коштів. Його підозрюють у закупівлі бронежилетів для українських військових, які не відповідають вимогам.

Того ж дня СБУ та БЕБ провели обшуки у будинку українського бізнесмена Ігоря Коломойського. Слідчі дії проводились у межах розслідування про розтрату нафтопродуктів на 40 млрд грн та ухилення від сплати митних платежів.

Крім того, обшуки провели в ексглави МВС Арсена Авакова. Слідчі дії проводились у справі про авіакатастрофу у Броварах, внаслідок якої загинуло керівництво МВС України.

Фокус також писав про те, що глава президентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія підбив підсумки роботи українських спецслужб за останню добу на тлі масових обшуків у країні та пригрозив тим чиновникам, які не зрозуміли, що "жити доведеться за законом", в'язницею.