Миллионы наличными под диваном: СМИ показали видео обысков у экс-замминистра обороны (видео)

По информации журналистов, в ходе прошлогодних обысков у экс-заместителя главы оборонного ведомства Александра Миронюка нашли более 17 миллионов грн, около 400 тысяч евро и более 100 тысяч долларов налички.

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Издание "Украинская правда" опубликовало видео обысков, которые проходили в августе 2022 года у бывшего замминистра обороны Александра Миронюка — он является фигурантом расследования о мошенничестве при закупках для армии. Соответствующую запись УП опубликовала 2 февраля.

На предоставленном ролике видно, как мужчина, по всей видимости, следователь, достает крупные пачки денег, сложенные возле дивана подозреваемого.

По информации журналистов, в ходе обысков у Миронюка тогда нашли более 17 миллионов грн, в районе 400 тысяч евро и чуть более 100 тысяч долларов наличными. Сообщается, что экс-замминистра в 2020-2021 годах курировал департамент закупок МО.

Примечательно, что сразу после обысков, по версии УП, Миронюк предоставил суду нотариально заверенное заявление о том, что деньги в диване не его. Заявление он заключил через неделю после обысков, в нем говорилось о том, что деньги бывшему замминистра дала в долг 86-летняя жительница Харькова Элеонора Думиньш.

[ + – ] Александр Миронюк Фото: Украинская правда

По информации СМИ, Думиньш приходится родственницей основателям харьковского "ХАДО-холдинга", который среди прочего занимается производством винтовок.

Отмечается, что холдинг имеет давние рабочие взаимоотношения с государственным спецэкспортером "Прогресс", в котором среди прочих числится Миронюк.

Журналисты также выяснили, что Миронюк является кроме того фигурантом дела о закупках некачественных касок и бронежилетов. В рамках этого расследования 1 февраля сотрудники ГБР сообщили о подозрении экс-министру Вячеславу Шаповалову, который ранее, 24 января, подал в отставку на фоне скандала, связанного с закупками продуктов питания для армии по завышенным ценам.

Напомним, 1 февраля сотрудники СБУ разоблачили бывшего начальника Департамента государственных закупок и материальных ресурсов Министерства обороны Богдана Хмельницкого в растрате 100 млн грн государственных средств. Его подозревают в закупке бронежилетов для украинских военных, которые не соответствуют требованиям.

В тот же день СБУ и БЭБ провели обыски в доме украинского бизнесмена Игоря Коломойского. Следственные действия проводились в рамках расследования о растрате нефтепродуктов на 40 млрд грн и уклонении от уплаты таможенных платежей.

Кроме того, обыски провели у экс-главы МВД Арсена Авакова. Следственные действия проводились по делу об авиакатастрофе в Броварах, в результате которой погибло руководство МВД Украины.

Фокус также писал о том, что глава президентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подвел итоги работы украинских спецслужб за последние сутки на фоне массовых обысков в стране и пригрозил тем чиновникам, которые не поняли, что "жить придется по закону", тюрьмой.