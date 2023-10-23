"Вагнер" не був приватною військовою кампанією, — експерт

Група "Вагнера" в Україні, на відміну від інших країн, була доведена до того, що стала потужною збройною силою, яка слугує інтересам Росії.

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Кількість бійців, залучених до війни, збільшилась в рази, а російський президент Володимир Путін визнав, що формування фінансується з державного бюджету РФ. Про це Фокусу говорить експерт Медійної ініціативи за права людини, адвокат, а нині представник юридичного департаменту МОУ Максим Тимочко.

Він пояснює: ситуація в Україні довела, що питання "Вагнера" — це не питання приватних військових кампаній. "І нехай вони себе так називають, вони навіть могли повісити табличку з такою назвою на вході до свого штабу. Але насправді — це мережа організованих угрупувань, які діють в Африці, Південній Америці та Україні. Це дуже розгалужена організація. Можливо, не так добре структурована", — говорить він.

Тимочко зауважує, що наразі час вирішувати, хто ж такі для світу "вагнерівці" та представники інших подібних російських формувань: комбатанти, найманці чи терористи.

"Це складне питання. Бо вони протягом років були причетні і до терористичних дій, і до воєнних злочинів. І зараз все тільки ускладняється. У Женевських конвенціях сказано, що збройні сили держави складаються із організованих та неорганізованих сил, які підпорядковуються командування. І "вагнерівці" підпадають під це визначення. Бо є беззаперечні факти, які доводять це. Зокрема, постачання їм важкого озброєння, фінансової, логістичної підтримки. А надто сам Путін заявив про підтримку цієї групи", — говорить він.

Нагадаємо, 27 червня на зустрічі з силовиками, які нібито "запобігли" заколоту Пригожина, президент РФ Володимир Путін заявив, що утримання Групи "Вагнера" повністю забезпечувалося з державного бюджету Росії.

Більше читайте в матеріалі Фокуса "Спадок "Вагнера". Що зараз відбувається з найвідомішою російською ПВК".