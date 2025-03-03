Не на один місяць: у Британії кажуть про кілька варіантів припинення вогню в Україні, — Reuters

Президент Франції Емманюель Макрон пропонує укласти "обмежене" перемир'я в Україні на місяць. Речник прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера каже, що на переговорному столі є й інші пропозиції.

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На переговорному столі є кілька пропозицій щодо ймовірного припинення вогню в Україні. Таку заяву зробили у Великій Британії після того, як президент Франції Емманюель Макрон запропонував Києву укласти "обмежене" перемир'я на місяць. Про це повідомляє 3 березня інформаційне агентство Reuters з посиланням на слова неназваного речника прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера.

"Очевидно, що на столі є кілька варіантів. Я просто не збираюся їх коментувати", — сказав речник британського прем'єра Стармера журналістам.

Припинення вогню в Україні: що говорять лідери Європи

Журналісти зазначили, що європейські країни на чолі з Великою Британією та Францією шукають варіанти досягнення перемир'я після скандалу в Овальному кабінеті 28 лютого. Тоді під час зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа між лідерами спалахнула суперечка на камери через відсутність гарантій безпеки для українців в угоді про корисні копалини. Трамп заявив, що Зеленський не готовий до миру, і відмовився продовжувати розмову.

2 березня в Лондоні пройшов саміт безпеки України, під час якого британський прем'єр Кір Стармер висловив готовність відправити до України миротворчі війська, а канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що вважає неприпустимою демілітаризацію України, якої вимагає РФ.

Агентство AFP писало, що під час саміту прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент Франції Емманюель Макрон не змогли дійти згоди щодо бачення перемир'я в Україні. За словами журналістів, західні союзники мають кілька варіантів досягнення миру та обговорюють їх із представниками США й іншими європейськими лідерами.

Кір Стармер 2 березня заявляв також, що Велика Британія готова закрити небо над Україною.