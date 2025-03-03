Не на один месяц: в Британии говорят о нескольких вариантах прекращения огня в Украине, — Reuters

Президент Франции Эмманюэль Макрон предлагает заключить "ограниченное" перемирие в Украине на месяц. Представитель премьер-министра Великобритании Кира Стармера говорит, что на переговорном столе есть и другие предложения.

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На переговорном столе есть несколько предложений относительно вероятного прекращения огня в Украине. Такое заявление сделали в Великобритании после того, как президент Франции Эмманюэль Макрон предложил Киеву заключить "ограниченное" перемирие на месяц. Об этом сообщает 3 марта информационное агентство Reuters со ссылкой на слова неназванного представителя премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

"Очевидно, что на столе есть несколько вариантов. Я просто не собираюсь их комментировать", — сказал представитель британского премьера Стармера журналистам.

Прекращение огня в Украине: что говорят лидеры Европы

Журналисты отметили, что европейские страны во главе с Великобританией и Францией ищут варианты достижения перемирия после скандала в Овальном кабинете 28 февраля. Тогда во время встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа между лидерами вспыхнул спор на камеры из-за отсутствия гарантий безопасности для украинцев в соглашении о полезных ископаемых. Трамп заявил, что Зеленский не готов к миру, и отказался продолжать разговор.

2 марта в Лондоне прошел саммит безопасности Украины, во время которого британский премьер Кир Стармер выразил готовность отправить в Украину миротворческие войска, а канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что считает недопустимой демилитаризацию Украины, которой требует РФ.

Агентство AFP писало, что во время саммита премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон не смогли прийти к согласию относительно видения перемирия в Украине. По словам журналистов, западные союзники имеют несколько вариантов достижения мира и обсуждают их с представителями США и другими европейскими лидерами.

Кир Стармер 2 марта заявлял также, что Великобритания готова закрыть небо над Украиной.