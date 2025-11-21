Україна назвала свої червоні лінії: Умєров провів перемовини з делегацією США щодо мирного плану

Українські військове керівництво провело зустріч з американською делегацією, яка прибула до України, щоб обговорити мирний план, розроблений США та Росією.

Під час зустрічі були продовжені консультації, які вчора розпочалися на рівні президента України. Про це розповів РНБО Рустем Умєров, який брав участь у цій зустрічі.

За його словами, від української сторони участь в зустрічі брали також перший заступник Секретаря РНБО Євгеній Острянський, начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов, очільник ГУР МОУ Кирило Буданов, Голова Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко, керівник Апарату РНБО Анатолій Баргилевич та заступник начальника ГУР МОУ Вадим Скібіцький.

Сторони обговорили те, як можна реалістичного проводити діалог щодо завершення війни та встановлення справедливого миру, зазначив Умєров. Також обговорили наступні кроки.

Секретар РНБО підкреслив, що будь-які майбутні рішення щодо миру мають враховувати червоні лінії України.

"Україна уважно вивчає кожну пропозицію партнерів і чітко артикулює власну позицію. Жодних рішень поза рамками суверенітету, безпеки людей і наших червоних ліній не існує й існувати не може. Це основа будь-яких обговорень", – підкреслив Умєров.

Роль Умєрова в перемовинах

Раніше видання New York Post повідомило, що секретар РНБО, колишній міністр оборони України Рустем Умєров нібито схвалив пропозиції американської сторони щодо завершення російсько-української війни під час зустрічі зі спецпредставником США Стівом Віткоффом. Сам секретар РНБО заявив, що не надавав американському плану жодних оцінок і не погоджував його пункти, адже це не входить до його повноважень.

Про зустріч між Стівом Віткоффом та секретарем РНБО України Рустемом Умєровим раніше писало і видання Axios. Одне з джерел навіть стверджувало, що Умєров отримав дозвіл від Зеленського вести перемовини щодо мирного плану, і багато коментарів секретаря РНБО було включено до плану США та РФ.

20 листопада Умєров повернувся до України після того, як з 11 листопада тривала низка закордонних візитів до Туреччини, на Близький Схід та до США. При цьому, під час цього з'явилася інформація, що Умєров не повернеться до України, що одразу ж спростували у ЦПД.

Мирний план США — РФ

20 листопада у мережі опублікували всі 28 пунктів мирного плану, який розроблений Стівом Віткоффом та Кирилом Дмітрієвим. У ньому йдеться про гарантії безпеки, сконструйовані за логікою статті 5 НАТО, із можливим силовим реагуванням на повторну агресію РФ.

Під час засідання Радбезу ООН заступниця постійного представника України при ООН Христина Гайовишин окреслила "червоні лінії", через які не переступить Україна.

Також у ЄС готують альтернативі пропозиції до мирного плану, які мали б бути сприятливішими для України.