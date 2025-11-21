Украина назвала свои красные линии: Умеров провел переговоры с делегацией США относительно мирного плана

Украинское военное руководство провело встречу с американской делегацией, которая прибыла в Украину, чтобы обсудить мирный план, разработанный США и Россией.

Во время встречи были продолжены консультации, которые вчера начались на уровне президента Украины. Об этом рассказал СНБО Рустем Умеров, который принимал участие в этой встрече.

По его словам, от украинской стороны участие во встрече принимали также первый заместитель Секретаря СНБО Евгений Острянский, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, глава ГУР МОУ Кирилл Буданов, Председатель Службы внешней разведки Олег Иващенко, руководитель Аппарата СНБО Анатолий Баргилевич и заместитель начальника ГУР МОУ Вадим Скибицкий.

Стороны обсудили то, как можно реалистичного проводить диалог по завершению войны и установлению справедливого мира, отметил Умеров. Также обсудили следующие шаги.

Секретарь СНБО подчеркнул, что любые будущие решения по миру должны учитывать красные линии Украины.

"Украина внимательно изучает каждое предложение партнеров и четко артикулирует собственную позицию. Никаких решений вне рамок суверенитета, безопасности людей и наших красных линий не существует и существовать не может. Это основа любых обсуждений", — подчеркнул Умеров.

Роль Умерова в переговорах

Ранее издание New York Post сообщило, что секретарь СНБО, бывший министр обороны Украины Рустем Умеров якобы одобрил предложения американской стороны по завершению российско-украинской войны во время встречи со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом. Сам секретарь СНБО заявил, что не давал американскому плану никаких оценок и не согласовывал его пункты, ведь это не входит в его полномочия.

О встрече между Стивом Уиткоффом и секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым ранее писало и издание Axios. Один из источников даже утверждал, что Умеров получил разрешение от Зеленского вести переговоры по мирному плану, и многие комментарии секретаря СНБО были включены в план США и РФ.

20 ноября Умеров вернулся в Украину после того, как с 11 ноября продолжался ряд зарубежных визитов в Турцию, на Ближний Восток и в США. При этом, во время этого появилась информация, что Умеров не вернется в Украину, что сразу же опровергли в ЦПД.

Мирный план США — РФ

20 ноября в сети опубликовали все 28 пунктов мирного плана, который разработан Стивом Уиткоффом и Кириллом Дмитриевым. В нем говорится о гарантиях безопасности, сконструированных по логике статьи 5 НАТО, с возможным силовым реагированием на повторную агрессию РФ.

Во время заседания Совбеза ООН заместитель постоянного представителя Украины при ООН Кристина Гайовишин очертила "красные линии", через которые не переступит Украина.

Также в ЕС готовят альтернативные предложения к мирному плану, которые должны быть более благоприятными для Украины.