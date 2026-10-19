США готують нові зняття санкцій з РФ: про що йдеться, — ЗМІ

США готують нові послаблення санкцій проти Росії й водночас вимагають від України припинити удари по російських НПЗ. Експерти прогнозують, що зима 2026–2027 може стати найскладнішою за весь час повномасштабної війни.

У своєму аналітичному матеріалі видання РБК-Україна з посиланням на власні джерела пояснює ситуацію навколо переговорів щодо України та кроків Білого дому, який намагається домовитись із диктатором РФ Путіним.

Що буде далі із санкціями

Один зі співрозмовників в українській владі розповів, що, на його думку, перебіг подій залежить не від пори року, а від тиску на Путіна, який американська сторона, за його словами, чинити не хоче. За його інформацією, нині США вимагають від України припинити удари по російських НПЗ, нічого не пропонуючи натомість.

"Вони готують нові зняття санкцій з Росії", — сказав він. За його словами, йдеться про санкції щодо танкерів і газу, можливо, щодо частини компаній та осіб. Також, за його твердженням, американці думають над тим, як перебрати контроль над замороженими активами.

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Прогнози на зиму 2026-2027

За прогнозами частини співрозмовників РБК-Україна, зима може стати найважчою за час повномасштабної війни. На їхню думку, Кремль розраховує, що удари по енергетиці створять для України значно більший тиск, ніж російська армія зараз здатна забезпечити просуванням на фронті. Саме цим джерела пояснюють небажання Москви погоджуватися на реальне енергетичне перемир'я.

Частина співрозмовників вважає, що Україні головне вистояти взимку. Якщо кампанія проти енергетики не дасть Кремлю бажаного результату, навесні може відкритися нове вікно можливостей для переговорів. Після завершення опалювального сезону один із головних інструментів російського тиску тимчасово втратить частину ефективності, і Москва змушена буде ще раз оцінити ціну продовження війни.

Інші співрозмовники не очікують принципових змін навіть навесні. За їхньою оцінкою, Росія здатна завдавати серйозних руйнувань українському тилу, але не може досягти вирішального результату на фронті. Тож Кремль поки не може силою реалізувати власні територіальні вимоги, але й не демонструє готовності їх переглянути.

Неофіційна дипломатія

За інформацією РБК-Україна, попри обмін різкими коментарями між Києвом і Вашингтоном, який тривав увесь минулий тиждень, паралельно відбувалася неофіційна дипломатична робота. Українська сторона, зокрема, пропонувала провести нову зустріч у Європі, де з візитом перебував Володимир Зеленський.

Один з обізнаних співрозмовників видання розповів, що, якщо вдасться зустрітися зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, Україна могла б спробувати просунути тему "дрон-ділу" зі США. Водночас, за оцінкою видання, говорити про серйозне потепління між країнами поки зарано.

Гарантії безпеки та вступ до ЄС

Український високопосадовець розповів виданню, що тривають пошуки формул, які справді забезпечили б Україні гарантії безпеки після війни. За його словами, жодна країна поки не готова їх надати: бути посередниками готові всі, але не гарантами.

Можливою гарантією міг би стати вступ України до ЄС із доступом до фінансування на відбудову. Але, як показав досвід цього року, домовитися про вступ за зачиненими дверима без урахування позиції самих країн-членів неможливо. За даними видання, європейські дипломати, з якими спілкується Україна, наголошують, що допомога у війні й вступ до Євросоюзу — різні речі, їх не варто змішувати.

Відсутність нових факторів

Частина співрозмовників РБК-Україна вважає, що навіть якщо Україна успішно пройде зиму, до весни можуть не з'явитися нові фактори, які дали б змогу Києву й Москві вийти з глухого кута. За їхньою оцінкою, "свіжі ідеї", які інколи озвучують учасники перемовин, нерідко виявляються поверненням до вже пройденого. Приклад — створення на Донбасі демілітаризованої чи вільної економічної зони. Інші такі ідеї апріорі неприйнятні для однієї чи кількох сторін, як-от пропозиція американців відновити продаж російського газу в Європу.

Один з обізнаних співрозмовників видання сказав, що поки важко уявити угоду, за якої Україна віддасть чи визнає втрату територій, бо це запустить ланцюг подій з ще більшими втратами. За його словами, плану завершення війни немає ні в України, ні в партнерів, а Росія цього не хоче. Мета Путіна, на його думку, незмінна: нейтральний статус України та визнання Заходом того, що вона перебуває в зоні впливу РФ.

Нагадаємо, Трамп дозволив Росії продавати дизельне пальне на світовому ринку, попри заборону, що діяла з початку повномасштабної війни. Зеленський назвав це "слабким рішенням сильних партнерів" і "очевидною слабкістю, яка грає на руку Росії". Після цього американський президент пообіцяв перекрити Києву доступ до розвідданих, якщо атаки на російські нафтопереробні заводи не припиняться.

Також Трамп пропонує Україні змінити президента та провести вибори. Зеленський запропонував Трампу домогтися від Путіна 60 днів перемир’я на час передвиборчої кампанії. Хоча експерти вважають, що проведення виборів у цей час неможливе.