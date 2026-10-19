США готовят очередное снятие санкций с РФ: о чем идет речь, — СМИ

США готовят новые смягчения санкций против России и в то же время требуют от Украины прекратить удары по российским НПЗ. Эксперты прогнозируют, что зима 2026–2027 годов может стать самой сложной за все время полномасштабной войны.

В своём аналитическом материале издание РБК-Украина со ссылкой на собственные источники объясняет ситуацию вокруг переговоров по Украине и шагов Белого дома, который пытается договориться с диктатором РФ Путиным.

Что будет дальше с санкциями

Один из собеседников в украинских властях рассказал, что, по его мнению, ход событий зависит не от времени года, а от давления на Путина, которое, по его словам, американская сторона не хочет оказывать. По его информации, в настоящее время США требуют от Украины прекратить удары по российским НПЗ, не предлагая ничего взамен.

"Они готовят новые меры по снятию санкций с России", — сказал он. По его словам, речь идет о санкциях в отношении танкеров и газа, возможно, в отношении части компаний и физических лиц. Кроме того, по его утверждению, американцы размышляют над тем, как получить контроль над замороженными активами.

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Прогнозы на зиму 2026–2027 годов

По прогнозам части собеседников РБК-Украина, эта зима может стать самой тяжелой за время полномасштабной войны. По их мнению, Кремль рассчитывает, что удары по энергетике окажут на Украину гораздо большее давление, чем российская армия в настоящее время способна обеспечить своим продвижением на фронте. Именно этим источники объясняют нежелание Москвы соглашаться на реальное энергетическое перемирие.

Часть собеседников считает, что для Украины главное — выстоять зимой. Если кампания против энергетики не принесет Кремлю желаемого результата, весной может открыться новое окно возможностей для переговоров. После завершения отопительного сезона один из главных инструментов российского давления временно утратит часть своей эффективности, и Москва будет вынуждена ещё раз оценить цену продолжения войны.

Другие собеседники не ожидают принципиальных изменений даже весной. По их оценке, Россия способна наносить серьёзный ущерб украинскому тылу, но не может добиться решающего результата на фронте. Поэтому Кремль пока не может силой реализовать свои территориальные требования, но и не демонстрирует готовности их пересмотреть.

Неофициальная дипломатия

По информации РБК-Украина, несмотря на обмен резкими комментариями между Киевом и Вашингтоном, который продолжался всю прошлую неделю, параллельно велась неофициальная дипломатическая работа. Украинская сторона, в частности, предлагала провести новую встречу в Европе, где с визитом находился Владимир Зеленский.

Один из осведомленных собеседников издания рассказал, что, если удастся встретиться со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером, Украина могла бы попытаться поднять тему "дронового дела" с США. В то же время, по оценке издания, говорить о серьезном потеплении отношений между странами пока рано.

Гарантии безопасности и вступление в ЕС

Украинский высокопоставленный чиновник рассказал изданию, что продолжаются поиски решений, которые действительно обеспечили бы Украине гарантии безопасности после войны. По его словам, пока ни одна страна не готова их предоставить: все готовы выступать посредниками, но не гарантами.

Возможной гарантией могло бы стать вступление Украины в ЕС с доступом к финансированию на восстановление. Но, как показал опыт этого года, договориться о вступлении за закрытыми дверями без учета позиции самих стран-членов невозможно. По данным издания, европейские дипломаты, с которыми общается Украина, подчеркивают, что помощь в войне и вступление в Евросоюз — разные вещи, их не стоит смешивать.

Отсутствие новых факторов

Часть собеседников РБК-Украина считает, что даже если Украина успешно переживет зиму, к весне могут не появиться новые факторы, которые позволили бы Киеву и Москве выйти из тупика. По их оценке, "свежие идеи", которые иногда озвучивают участники переговоров, нередко оказываются возвращением к уже пройденному. Пример — создание на Донбассе демилитаризованной или свободной экономической зоны. Другие подобные идеи априори неприемлемы для одной или нескольких сторон, как, например, предложение американцев возобновить продажу российского газа в Европу.

Один из осведомлённых собеседников издания заявил, что пока трудно представить себе соглашение, по которому Украина уступит или признает утрату территорий, поскольку это запустит цепь событий, приведших к ещё большим потерям. По его словам, плана завершения войны нет ни у Украины, ни у её партнёров, а Россия этого не хочет. Цель Путина, по его мнению, неизменна: нейтральный статус Украины и признание Западом того, что она находится в зоне влияния РФ.

Напомним, Трамп разрешил России продавать дизельное топливо на мировом рынке, несмотря на запрет, действовавший с начала полномасштабной войны. Зеленский назвал это "слабым решением сильных партнеров" и "очевидной слабостью, которая играет на руку России". После этого американский президент пообещал перекрыть Киеву доступ к разведданным, если атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы не прекратятся.

Кроме того, Трамп предлагает Украине сменить президента и провести выборы. Зеленский предложил Трампу добиться от Путина 60-дневного перемирия на время предвыборной кампании. Хотя эксперты считают, что проведение выборов в это время невозможно.