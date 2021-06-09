По-батьківськи. Шевченко зав'язав краватку Марлосу перед фотосесією для Євро-2020 (відео)

Головний тренер збірної України по-батьківськи допоміг привести себе в порядок гравцеві збірної.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко допоміг своєму підопічному Марлосу зав'язати краватку перед фотосесією, присвяченої чемпіонату Європи.

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Футболісти позували в смокінгах для фото, коли до збірної приєднався Марлос, який поспішав і не встиг зав'язати собі краватку для фотосесії. Тоді Шевченко запропонував допомогти футболісту це зробити, щоб скоріше почати фотосесію.

Раніше збірна України показала свій автобус на Євро-2020.

Збірна України в товариському матчі розгромила команду Кіпру в останньому матчі перед чемпіонатом Європи. Два голи в цьому матчі на свій рахунок записав півзахисник "Вест Гема" Андрій Ярмоленко.

Раніше Фокус розповідав, що глава УАФ Андрій Павелко презентував нову форму збірної України з футболу для Євро-2020. На комплекти були нанесені контури карти України разом із Кримом і Донбасом.

У Держдумі РФ відреагували на нову форму національної збірної України на Євро-2020. Російські політики заявили, що такий комплект є "вираженням політичної позиції, яка відрізняється від позиції РФ" і закликали УЄФА заборонити нову форму збірної України з футболу.

Також Фокус повідомляв, що УЄФА відреагувала на вимоги Держдуми РФ і заявила, що нова форма збірної України з футболу повністю відповідає правилам щодо спорядження.

До цього збірна України перемогла команду Північної Ірландії в контрольному матчі, завдяки голу Олександра Зубкова.

Раніше стало відомо, що в Києві покажуть перший матч збірної України на Євро-2020 на великому екрані.