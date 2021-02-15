Астрономи побачили в атмосфері білих карликів страшне майбутнє Землі

Дослідники знайшли рештки планет, знищених зірками, що вмирають, схожими на Сонце.

У новому дослідженні вчені заглянули в атмосфери чотирьох білих карликів, які є ядром колись масивних зірок. Про це повідомляє Live Science.

Команда виявила серед водню і гелію, які оточують білі карлики, рештки літію, натрію і калію, які присутні в корі планет.

"Порівнявши набір цих елементів із різними типами планетарного матеріалу в Сонячній системі, ми виявили, що склад ідеально підходить для континентальної кори", — говорить провідний автор дослідження з Ворицького університету Марк Холландс.

За словами вчених, кожна з потьмяніли зірок, можливо, колись знахожилася в центрі сонячної системи, мало чим відрізнялася від нашої. Перед смертю зірки розірвали на шматки свої сонячні системи і зжерли їх рештки. Наша Сонячна система також може розділити подібну долю, зазначають дослідники.

За мільярди років зірки з масою від однієї десятої до восьми мас Сонця спалюють своє ядерне паливо. Коли це відбувається, старі зірки скидають свої розпечені зовнішні шар, залишаючи лише компактне біле ядро — білий карлик.

Такі ядра, що тліють, мають надзвичайно сильне гравітаційне притягання і спочатку неймовірно гарячі та яскраві. Але з часом білий карлик стає холоднішим і тьмянішим, що дозволяє вченим бачити більше довжин хвиль світла в їх атмосферах. Вивчаючи ці довжини хвиль, вчені можуть розрахувати елементний склад атмосфери цієї зірки.

За словами дослідників, в атмосфері більшості білих карликів переважає водень або гелій, але вони можуть "забруднюватися" іншими елементами, коли гравітація зірки втягує матеріал ззовні. Якщо, наприклад, білий карлик засмоктує шматки розбитої планети, то "будь-які елементи зруйнованого об'єкта можуть випускати свій власний світ, даючи спектральний відбиток", підкреслює Холландс.

У новому дослідженні команда вивчила чотири старі білі карлики в межах 130 світлових років від Землі. Кожній мертвій зірці було від 5 до 10 млрд років, і вони були досить холодними для спостережень.

В атмосферах усіх чотирьох зірок вчені виявили комбінації літію та інших металів. Одна зірка, яку вдалося вивчити краще за інших, містила в своїй атмосфері метали, "майже ідеально відповідні континентальній корі Землі", говорить автор дослідження.

За словами вчених, старі білі карлики зберігають рештки, що тліють, тих самих планет, яких колись обдаровували своїм світлом. Для того, щоб опинитися в атмосфері білого карлика, рештки планет були втягнуті гравітацією мільйони років тому. Це сталося після того, як зірка перестала бути червоним гігантом, викинувши зовнішні шари газу в космос.

Поблизу зірки планети були знищені ще на етапі червоного гіганта. Наприклад, Меркурій, Венера і можливо, Земля будуть поглинені Сонцем в його останні дні. Але ті планети, що вижили в цей період, також будуть приречені, тому що гравітація в сонячній системі піде шкереберть.

"Після того, як фаза червоного гіганта буде завершена і Сонце перетвориться на білого карлика, планетарні орбіти стануть хаотичними, оскільки маса білого карлика становить лише половину колишньої", — говорить Холландс.

Такий гравітаційний зсув збільшить ризик зіткнення планет, які заповнять систему своїми уламками. Більші планети (наприклад, Юпітер) також зможуть викидати рештки інших світів з орбіт, а гравітація білого карлика підхоплюватиме їх і засмоктуватиме.