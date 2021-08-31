Гра технологій: як вибрати телевізор і не помилитися

Сучасний споживач, заручившись бажанням вибрати найкращий телевізор для власної оселі, окрім приємного передчуття від вибору найчастіше відчуває ще й тривогу. Як обрати телевізор, який би відповідав запитам вашої родини "на всі сто"? Як уникнути типових помилок із вибором і не пошкодувати про покупку? Спробуємо розібратися у ієрархії LG-телевізорів, аби вибрати справді революційну технологію і найкращий продукт.

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ІЄРАРХІЯ ТЕХНОЛОГІЙ

OLED. Телевізори з OLED-матрицею часто називають телевізорами для гри. Тож це чудовий вибір для геймерів. Переваги матриці — у безмежній палітрі насичених кольорів у розширеному діапазоні й глибині чорного кольору. У цій панелі кожен піксель на основі органічних світлодіодів працює незалежно від інших, будучи самостійним джерелом світла.

Любителі сучасних приставок відзначать неймовірно швидку реакцію на зміни у відеоматеріалі. Частота оновлення складає рекордні 120 Гц в мілісекунди. OLED-телевізори LG також використовують функції поліпшеного каналу повернення звуку (eARC), автоматичного режиму з малою затримкою (ALLM) і змінної частоти поновлення (VRR).

QNED. Телевізори з технологією QNED можна вважати вершиною революції рідкокристалічних телевізорів. Технологія поєднала підсвітку Mini LED та технологію Quantum Dot NanoCell в інноваційному й передовому дисплеї. Це забезпечило дуже високу якість зображення з насиченішими відтінками чорного та яскравішими кольорами. Неймовірний контраст забезпечують майже 30 000 світлодіодів та 2500 блоків затемнення. При цьому чорний колір зображення стає ще глибоким.

Виробник стверджує, що разом із покращеним дисплеєм зріс також рівень перегляду.

NanoCell. Технологія NanoCell фільтрує неточні відтінки і відтворює неймовірно чисті, насичені кольори для більш глибокого занурення в атмосферу кіно, ігор і спорту.

Телевізори LG iз технологією NanoCell забезпечують чудову точність передачі кольору з режимом HDR. Яскраві та соковиті кольори на екрані доступні без спотворення, незалежно від кута огляду. Nano Чорний — технологія повноматричного затемнення, — контролює елементи підсвічування, забезпечуючи глибший чорний і високу контрастність для чіткого зображення.

Незалежним тестуванням підтверджено, що телевізор LG з технологією NanoCell забезпечує 100%-відсоткову постійність кольору.

НОВА ЕРА ТЕЛЕВІЗОРІВ

Нові телевізори з інноваційною технологією QNED, як от моделі LG QNED MiniLED 8K і LG QNED MiniLED 4K, – називають справжнім стрибком в еволюції РК-телевізорів. Серія LG QNED mini LED підіймає рівень РК-телевізорів на найвищий досі рівень. А й справді, екран телевізора відзначається покращеною яскравістю, користувачі відзначають майже ідеальний чорний. Чисті й насичені кольори чудово грають і відтворюються на великому екрані.

Як розшифрувати QNED?

Q (Quantum Dot) – це квантові точки матриці, завдяки яким забезпечується відмінна передача кольору.

N (NanoCell) – це фільтрація нечистих відтінків, яка забезпечує яскраві кольори. Технологія Quantum Dot NanoCell гарантує приголомшливе зображення, у якому поєднано сильні сторони технологій NanoCell Plus і Quantum Dot. Ця унікальна комбінація технологій покращує відтворення кольорів, створюючи насиченіші й точніші кольори.

ED (Mini LED-підсвітка) – це передова технологія джерела світла. Ці світлодіоди значно менші за підсвітку в звичайних РК-дисплеях. Завдяки цьому в телевізорах LG QNED Mini LED міститься більше світлодіодів й зон затемнення на екрані. Тому має місце максимальна яскравість, насиченіші відтінки чорного, вищий рівень точності кольору й деталізації.

Об"єднання усіх цих технологій підносить QNED-телевізор на високий рівень. Його характеристики не йдуть у жодне порівняння з можливостями звичайних РК-телевізорів. Кольори передаються в повному обсязі, як це задумав режисер фільму. До слова, інноваційний дисплей сертифікований в результаті незалежного тестування, тож він точно фіксує широку колірну гаму й передає насичені кольори навіть за максимального рівня яскравості.

LG QNED Mini LED може відтворювати 100% спектру DCI-P3 у колірному просторі 3D, який охоплює весь діапазон яскравості телевізора. Тож кольори залишаються яскравими та реалістичними незалежно від того, наскільки яскравим або темним є дисплей. А постійність кольору не втрачається навіть тоді, коли дивитися телевізор під великим кутом.

Усі ці переваги забезпечують перші місця РК-телевізорам LG QNED Mini LED в індивідуальних рейтингах споживачів.