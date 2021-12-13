Ученим вдалося досягти нової межі температури, за якої замерзає вода

Американські дослідники змогли знизити точку замерзання води з температури -38 до -44 градусів за Цельсієм.

Учені з університету Г'юстона в процесі нового дослідження досягли нового переділу замерзання води. Раніше було відомо, що кожна крапля води замерзає за температури від 0°C до -38°C. Тепер дослідники встановили новий рекорд замерзання води: -44 градуси за Цельсієм. Для досягнення своєї мети вчені використали краплі діаметром лише приблизно два нанометри — це приблизно в мільйон разів менше за сніжинку, повідомляє Daily Mail.

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За словами вчених, перетворення води на лід — одна з найбільших загадок науки, бо, як і чому це відбувається, є предметом пильного вивчення. Вода насправді має деякі дивні характеристики — на відміну інших рідин, у процесі замерзання вона стає менш щільною. Ось чому шматки водяного льоду плавають рідкою водою, а не опускаються на дно.

[ + – ] Після замерзання вода стає менш щільною Фото: Daily Mail

Рідка вода розширюється, коли починає досягати точки замерзання, тому озера замерзають зверху, а не знизу. Найменша нанокрапля води, у якій може утворитися лід, має розмір лише 90 молекул води — це десята частина розміру найменшого вірусу.

Щоб більше дізнатися про процес перетворення води на лід, учені помістили краплі розміром усього два нанометри на м'які поверхні, такі як гелі та ліпіди. Вони з'ясували, що можуть зберігати крихітні краплі в рідкому вигляді до температури -44 градуси Цельсія.

[ + – ] Кожна молекула води складається з двох атомів водню та одного атома кисню. Фото: Daily Mail

"Ми з'ясували, що якщо крапля води контактує з м'якою поверхнею, температура замерзання може бути значно нижчою, ніж на твердих поверхнях", — говорить Хаді Гасемі з Г'юстонського університету.

Нове дослідження може допомогти в прогнозуванні клімату, в покращенні кріоконсервації органів і в розробці матеріалів, що захищають від зледеніння, кажуть учені.

Нагадуємо, що нове відкриття змінює уявлення про природу утворення льоду. Учені з'ясували, що вода перетворюється на лід не так, як передбачалося раніше.