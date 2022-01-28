Учені повідомили про страшну подію: косатка вперше вбила дорослого синього кита (відео)

Уперше в історії був задокументований випадок, коли косатки вбили та з'їли найбільшу тварину у світі — дорослого синього кита.

Учені з Університету Фліндерса вперше задокументували три підтверджені випадки нападу косаток на синіх китів. Свою статтю вони опублікували в науковому журналі Marine Mammal Science. У ній ідеться про те, що зграї косаток, які очолювали самки, вбили та з'їли синіх китів у 2019 та у 2021 роках біля південного узбережжя Західної Австралії, повідомляє New Atlas.

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Учені у своїй статті вперше описали 3 підтверджені випадки нападу косаток на синіх китів. Двоє китів було з'їдено з різницею у два тижні у 2019 році, а третій напад стався у 2021 році.

Перший напад

Учені проводили спостереження за китами та дельфінами біля берегів Західної Австралії, коли стали свідками першого нападу косаток на синього кита на відстані 60 км від берега у 2019 році.

"Приблизно 14 косаток атакували синього кита. На чолі зграї були самки. Коли ми наблизилися до місця події, то кит мав велику рану на голові, спинний плавник уже відкусили", — описує перший відомий напад косаток на синього кита Ізабелла Рівз із Університету Фліндера.

Косатки в цьому випадку напали на дорослого синього кита завдовжки від 18 до 22 метрів. Під час нападу вони відкусили значні шматки плоті кита, а потім атакували його голову. Причому одна з косаток запливла в пащу кита та відкусила його язик.

У ході скоординованої атаки до поїдання кита, туша якого пішла під воду, приєдналося ще 50 косаток. Вони доїдали шматки плоті, що плавали на поверхні води.

[ + – ] Одна з косаток запливла в пащу кита та відкусила його язик Фото: The Guardian

Другий напад

Уже за два тижні вчені стали свідками другого вбивства та поїдання косатками синього кита. Цього разу морські хижачки атакували та з'їли дитинча синього кита.

Цей напад стався приблизно за 50 км від місця попередньої кривавої події. Дитинча синього кита, довжиною від 10 до 12 м, атакували 25 косаток, більшість із яких були самки. І знову доросла самка косатки запливла в пащу кита та відкусила його язик.

Протягом 3,5 години до поїдання кита приєдналася ще зграя косаток, і загальна кількість тих, хто поїдав дитинча синього кита, досягла 50 особин.

[ + – ] Морські хижачки атакували та з'їли дитинча синього кита Фото: The Guardian

Третій напад

Третій напад зграї косаток на молодого синього кита був зафіксований у 2021 році. На однорічного кита напали 12 косаток, які переслідували його приблизно 30 км протягом півтори години. Знову косатки розірвали на частини тушу кита, а до кривавого "бенкету" приєдналися пізніше ще 50 особин морських хижачок. І знову одна з косаток запливла в пащу та відкусила язик кита.

[ + – ] Напад косаток на дорослого синього кита у 2019 році

Матріархат у косаток

Зграї косаток є матріархатом. На чолі зграї стоїть найстаріша самка. У всіх трьох нападах на синіх китів більшість нападників були самками, які приблизно на 20% менші за розміром, ніж самці. За словами вчених, самкам потрібно годувати дитинчат, і, можливо, це робить їх більш схильними до нападів, у тому числі й на таку велику здобич.

"Це дослідження в поєднанні з нашими недавніми роботами наголошує на необхідності глибшого розуміння життя популяції косаток, щоб ми могли краще визначити їхній уплив на морську екосистему", — говорить Джон Тоттерделл із Австралійського центру дослідження китоподібних.

"Можливо, подібні випадки нападу косаток на синіх китів і не є чимось незвичайним. Зараз популяції синіх китів збільшуються після століть китобійного промислу. І, можливо, ми стаємо свідками того, як співіснували косатки та кити до того, як було знищено сотні тисяч китів", — каже Роберт Пітман із університету штату Орегон.

За оцінками, до китобійного промислу в океанах налічувалося 300 тисяч синіх китів, а зараз їх може бути від 15 000 до 20 000, і вважається, що їхня кількість збільшується.