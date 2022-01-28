Ученые сообщили о пугающем событии: косатка впервые убила взрослого синего кита (видео)

Впервые в истории был задокументирован случай, когда косатки убили и съели самое большое животное в мире — взрослого синего кита.

Ученые из Университета Флиндерса впервые задокументировали три подтвержденных случая нападения косаток на синих китов. Свою статью они опубликовали в научном журнале Marine Mammal Science. В ней говорится о том, что стаи косаток, которых возглавляли самки убили и съели синих китов в 2019 и в 2021 годах у южного побережья Западной Австралии, сообщает New Atlas.

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Ученые в своей статье впервые описали 3 подтвержденных случая нападения косаток на синих китов. Двое китов были съедены с разницей в две недели в 2019 году, а третье нападение случилось в 2021 году.

Первое нападение

Ученые проводили наблюдения за китами и дельфинами у берегов Западной Австралии, когда стали свидетелями первого нападения косаток на синего кита в 60 км от берега в 2019 году.

"Примерно 14 косаток атаковали синего кита. Во главе стаи были самки. Когда мы приблизились к месту события, то у кита была большая рана на голове, спинной плавник уже откусили", — описывает первое известное нападение косаток на синего кита Изабелла Ривз из Университета Флиндерса.

Косатки в этом случае напали на взрослого синего кита длиной от 18 до 22 метров. Во время нападения они откусили значительные куски плоти кита, а потом атаковали его голову. Причем одна из косаток заплыла в пасть кита и откусила его язык.

В ходе скоординированной атаки к поеданию кита, туша которого пошла под воду, присоединились еще 50 косаток. Они доедали куски плоти, которые плавали на поверхности воды.

[ + – ] Одна из косаток заплыла в пасть кита и откусила его язык Фото: The Guardian

Второе нападение

Уже через две недели ученые стали свидетелями второго убийства и поедания косатками синего кита. На этот раз морские хищницы атаковали и съели детеныша синего кита.

Это нападение произошло примерно в 50 км от места предыдущего кровавого события. Детеныша синего кита, длиной от 10 до 12 м, атаковали 25 косаток, большинство из которых были самки. И снова взрослая самка косатки заплыла в пасть кита и откусила его язык.

В течение 3,5 часов к поеданию кита присоединилась еще стая косаток и общее количество поедающих детеныша синего кита достигло 50 особей.

[ + – ] Морские хищницы атаковали и съели детеныша синего кита Фото: The Guardian

Третье нападение

Третье нападение стаи косаток на молодого синего кита было зафиксировано в 2021 году. На годовалого кита напали 12 косаток, которые преследовали его примерно 30 км в течение полутора часов. Снова косатки разорвали на части тушу кита, а к кровавому "пиру" присоединились позже еще 50 особей морских хищниц. И снова одна из косаток заплыла в пасть и откусила язык кита.

[ + – ] нападение косаток на взрослого синего кита в 2019 году

Матриархат у косаток

Стаи косаток представляют собой матриархат. Во главе стаи стоит самая старая самка. Во всех трех нападениях на синих китов большинство нападающих были самками, которые примерно на 20% меньше по размеру, чем самцы. По словам ученых, самкам нужно кормить детенышей, и, возможно, это делает их более склонными к нападениям, в том числе и на такую крупную добычу.

"Это исследование в сочетании с нашими недавними работами подчеркивает необходимость более глубокого понимания жизни популяции косаток, чтобы мы могли лучше определить их влияние на морскую экосистему", — говорит Джон Тоттерделл из Австралийского центра исследования китообразных.

"Возможно подобные случаи нападения косаток на синих китов и не являются чем-то необычным. Сейчас популяции синих китов увеличиваются после столетий китобойного промысла. И, возможно, мы становимся свидетелями того, как сосуществовали косатки и киты до того, как были уничтожены сотни тысяч китов", — говорит Роберт Питман из университета штата Орегон.

По оценкам, до китобойного промысла в океанах насчитывалось 300 тысяч синих китов, а сейчас их может быть от 15 000 до 20 000, и считается, что их число увеличивается.