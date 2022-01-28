Ученые сообщили о пугающем событии: косатка впервые убила взрослого синего кита (видео)
Впервые в истории был задокументирован случай, когда косатки убили и съели самое большое животное в мире — взрослого синего кита.
Ученые из Университета Флиндерса впервые задокументировали три подтвержденных случая нападения косаток на синих китов. Свою статью они опубликовали в научном журнале Marine Mammal Science. В ней говорится о том, что стаи косаток, которых возглавляли самки убили и съели синих китов в 2019 и в 2021 годах у южного побережья Западной Австралии, сообщает New Atlas.
Ученые в своей статье впервые описали 3 подтвержденных случая нападения косаток на синих китов. Двое китов были съедены с разницей в две недели в 2019 году, а третье нападение случилось в 2021 году.
Первое нападение
Ученые проводили наблюдения за китами и дельфинами у берегов Западной Австралии, когда стали свидетелями первого нападения косаток на синего кита в 60 км от берега в 2019 году.
"Примерно 14 косаток атаковали синего кита. Во главе стаи были самки. Когда мы приблизились к месту события, то у кита была большая рана на голове, спинной плавник уже откусили", — описывает первое известное нападение косаток на синего кита Изабелла Ривз из Университета Флиндерса.
Косатки в этом случае напали на взрослого синего кита длиной от 18 до 22 метров. Во время нападения они откусили значительные куски плоти кита, а потом атаковали его голову. Причем одна из косаток заплыла в пасть кита и откусила его язык.
В ходе скоординированной атаки к поеданию кита, туша которого пошла под воду, присоединились еще 50 косаток. Они доедали куски плоти, которые плавали на поверхности воды.
Второе нападение
Уже через две недели ученые стали свидетелями второго убийства и поедания косатками синего кита. На этот раз морские хищницы атаковали и съели детеныша синего кита.
Это нападение произошло примерно в 50 км от места предыдущего кровавого события. Детеныша синего кита, длиной от 10 до 12 м, атаковали 25 косаток, большинство из которых были самки. И снова взрослая самка косатки заплыла в пасть кита и откусила его язык.
В течение 3,5 часов к поеданию кита присоединилась еще стая косаток и общее количество поедающих детеныша синего кита достигло 50 особей.
Третье нападение
Третье нападение стаи косаток на молодого синего кита было зафиксировано в 2021 году. На годовалого кита напали 12 косаток, которые преследовали его примерно 30 км в течение полутора часов. Снова косатки разорвали на части тушу кита, а к кровавому "пиру" присоединились позже еще 50 особей морских хищниц. И снова одна из косаток заплыла в пасть и откусила язык кита.
Матриархат у косаток
Стаи косаток представляют собой матриархат. Во главе стаи стоит самая старая самка. Во всех трех нападениях на синих китов большинство нападающих были самками, которые примерно на 20% меньше по размеру, чем самцы. По словам ученых, самкам нужно кормить детенышей, и, возможно, это делает их более склонными к нападениям, в том числе и на такую крупную добычу.
"Это исследование в сочетании с нашими недавними работами подчеркивает необходимость более глубокого понимания жизни популяции косаток, чтобы мы могли лучше определить их влияние на морскую экосистему", — говорит Джон Тоттерделл из Австралийского центра исследования китообразных.
"Возможно подобные случаи нападения косаток на синих китов и не являются чем-то необычным. Сейчас популяции синих китов увеличиваются после столетий китобойного промысла. И, возможно, мы становимся свидетелями того, как сосуществовали косатки и киты до того, как были уничтожены сотни тысяч китов", — говорит Роберт Питман из университета штата Орегон.
По оценкам, до китобойного промысла в океанах насчитывалось 300 тысяч синих китов, а сейчас их может быть от 15 000 до 20 000, и считается, что их число увеличивается.