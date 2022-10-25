Які хвороби загострюються з холодами: мавпяча віспа, грип і ковід узимку 2022-2023

Все, що потрібно знати про сезонні захворювання та розвиток грипу, коронавірусу та мавпячої віспи з приходом холодів.

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Із настанням холодів стартує і сезон сезонних вірусів, від яких важко вберегтися. Але є ті, до кого інфекції буквально "липнуть" — люди з ослабленим імунітетом, діти, люди у віці та перевантажені дорослі, які перебувають під тиском хронічного стресу. Зібрали всю корисну інформацію про те, які сезонні хвороби загострюються з холодами, а також прогнози медиків про те, чи варто чекати на епідемію грипу, нового витка пандемії коронавірусу й епідемії віспи мавп цієї зими.

Які хвороби загострюються взимку

ГРВІ та грип

Сезонні віруси починають вирувати з настанням холодів. Найуразливішими перед респіраторними захворюваннями виявляються люди похилого віку, з ослабленим імунітетом і ті, хто страждає від хронічних захворювань.

Медики зазначають, що через ослаблений імунітет деякі люди можуть перехворіти на грип або ГРВІ п'ять, а то й шість разів за сезон. Причому звичайна застуда може вкласти на лікарняний людину на 20 днів, а не минути за тиждень, як це буває за нормального перебігу хвороби.

В особливій групі ризику перебувають і люди, які страждають від хронічних захворювань дихальних шляхів — збудникам хвороби набагато простіше проникнути в ослаблену слизову оболонку. Медики радять починати підвищувати імунітет вже зараз і не закидати лікування хронічної хвороби — це дозволить підвищити шанси не підхопити сезонний вірус.

Артрити

Набряклі та почервонілі суглоби, біль під час руху — все це давно перестало бути проблемою лише людей похилого віку. Медики зазначають, що останніми роками артрити все частіше мучать не лише пенсіонерів, а й 30-річних людей.

Ця хвороба безпосередньо залежить від температури за вікном. У тепліші зими загострення артритів зустрічається рідше, а ось сильні морози — вороги людини, яка страждає на артрит.

Медики радять тримати хворі суглоби в теплі й уникати переохолодження, а також приділяти більше уваги хворим суглобам — наприклад, зайнятися гімнастикою вдома або в спортзалі.

Панкреатит

Загалом морози жодним чином не впливають на роботу шлунково-кишкового тракту та підшлункової. Проте медики помітили, що у хворих на панкреатит загострення частіше зустрічаються взимку — річ у тому, що люди схильні "зігріватися" за допомогою жирів і алкоголю.

Медики радять намагатися дотримуватися стандартної дієти — обмежити споживання алкоголю, жирної їжі та солінь.

Урологічні проблеми

Цистит, уретрит, простатит, пієлонефрит — всі ці болячки також загострюються з настанням холодів. Медики радять утеплювати поперек, адже всі ці недуги загострюються з його переохолодженням.

Діабет

Діабетикам також слід берегтися в осінньо-зимовий період. Через холоди периферичний кровообіг ослаблений, а тому слід бути обережнішим. Медики попереджають, що ускладнення у вигляді "діабетичної ноги" найчастіше проявляється саме під час холодів. Порада проста — тримайте ноги в теплі та стежте за рівнем цукру в крові.

Чому загострюються хронічні хвороби

Хронічними прийнято вважати хвороби, з якими організм не може впоратися тривалий час. Як правило, хвороби перетікають у хронічні через недостатнє або несвоєчасне лікування старої форми захворювання.

Медики вважають, що вік, стрес і загальне зниження імунітету є головними факторами, що впливають на ймовірність розвитку сезонного загострення. Однак мінлива погода, підвищена вологість, дощі, холоди, скорочення світлового дня та зміни атмосферного тиску також роблять свій внесок. Тому в осінньо-зимовий період варто особливо поберегтися.

Які щеплення зробити до зими

Найкращим способом захиститися від сезонних захворювань, на думку Всесвітньої організації охорони здоров'я, є вакцинація. Наразі доступно безліч вакцин, здатних захистити від низки хвороб, у тому числі дифтерії, гепатиту В, кору, менінгіту, пневмонії, поліомієліту та багатьох інших.

Напередодні настання сезону грипу та ГРВІ медики радять зробити вакцини від грипу та COVID-19. Нинішнього сезону 2022-2023 ВООЗ радить використовувати квадривалентні вакцини від грипу та зробити бустер від коронавірусу.

[ + – ] Медики радять зробити вакцини від грипу та COVID-19 Фото: вакцина

Чи буде епідемія грипу взимку

В останні тижні, за даними Міністерства охорони здоров'я України, показник захворюваності на ГРВІ (у тому числі коронавірусну інфекцію) становив 335,3 на 100 000 населення. Цей показник є меншим за епідемічний поріг, розрахований для України. Подібна ситуація, за даними ВООЗ, спостерігається і в країнах-сусідах — захворюваність на міжсезонний рівень, циркуляції вірусів грипу не виявлено. Проте розслаблятися не варто.

[ + – ] Поширення грипу станом на жовтень 2022 року. Фото: распространение гриппа

Київський міський центр контролю та профілактики хвороб прогнозує, що епідсезон в Україні розпочнеться з 3 жовтня та триватиме до 21 травня 2023 року. Очікується, що в нинішньому осінньо-зимовому періоді на території України та всієї Північної півкулі циркулюватимуть відразу чотири штами грипу.

вірус, подібний до A/Victoria/2570/2019(H1N1)pdm09;

вірус, подібний до A/Darwin/9/2021 (H3N2);

вірус, подібний до B/Austria/1359417/2021 (лінія B/Victoria);

вірус, подібний до B/Phuket/3073/2013(лінія B/Yamagata).

За словами головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна, цього року на нашу країну очікує не складний епідемічний сезон, проте щеплюватися все ж таки варто. МОЗ і ВООЗ нагадують, що найкращою профілактикою проти вірусу грипу є вакцинація.

Цього сезону медики рекомендують щепитися чотиривалентними та тривалентними вакцинами — перші діють на всі штами грипу, які очікуються цього сезону, другі — на все, за винятком Phuket.

Фахівці Київського міського центру контролю та профілактики хвороб зазначають, що вакцинуватися від грипу можна не лише на початку, а й упродовж усього епідсезону. Це допоможе уникнути важких ускладнень і знизить ризики захворіти.

Грип під час ковіду

Київський міський центр контролю та профілактики хвороб попереджає, що вакцина від грипу не здатна захистити від коронавірусу й навпаки. А тому варто щепитися від обох вірусів.

Учені зазначають, що одночасне інфікування грипом і COVID-19 є дуже небезпечним — ризик смертності в разі поєднання цих інфекцій зростає в шість разів.

Кому слід вакцинуватися

Грип небезпечний розвитком ускладнень, а тому ВООЗ виділяє основну групу ризику, кому слід зробити щеплення насамперед. До них належать:

діти віком від пів року до 5 років;

дорослі віком від 65 років;

пацієнти з хронічними захворюваннями легень;

пацієнти з хронічними захворюваннями нирок, ендокринної системи та серця;

пацієнти з імуносупресією або ті, хто отримує імуносупресивну терапію;

ВІЛ-інфіковані;

хворі на гемоглобінопатію;

пацієнти, які приймають ацетилсаліцилову кислоту;

пацієнти з епілепсією, когнітивною дисфункцією, нервово-м'язовими порушеннями;

вагітні.

Яку вакцину від грипу вибрати

У цьому епідемологічному періоді ВООЗ рекомендує використовувати чотиривалентні вакцини, які містять такі компоненти:

Вакцини на основі курячого ембріона: A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09-подібний вірус; A/Darwin/9/2021 (H3N2)-подібний вірус; B/Austria/1359417/2021 (B/Victoria lineage)-подібний вірус; B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage)-подібний вірус;

Рекомбінантні вакцини: A/Wisconsin/588/2019 (H1N1)pdm09-подібний вірус; A/Darwin/6/2021 (H3N2)-подібний вірус; B/Austria/1359417/2021 (B/Victoria lineage)-подібний вірус; B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage)-подібний вірус.

Чи буде спалах коронавірусу восени 2022 року

Із настанням холодів люди проводять усе більше часу разом у закритих приміщеннях, а в більшості країн уже не діють заходів щодо обмеження поширення вірусу. У результаті кілька європейських країн уже повідомляють про збільшення кількості випадків COVID-19, зокрема госпіталізацій і смертей.

На думку генерального директора ВООЗ Тедроса Гебреєсуса, цього слід очікувати — вчені очікують, що статистика захворюваності продовжуватиме зростати, проте це не означає, що зросте й смертність. Гебреєсус вважає, що сьогодні доступні вакцини й терапевтичні засоби, які допоможуть врятувати життя пацієнтів.

Учені зазначають, що панівним у всьому світі залишається Омікрон — співробітники ВООЗ та інші дослідники фіксують понад 300 різних підваріантів. Утім, учені все ще мало знають про різних підваріанти Омікрона — на думку ВООЗ, вивчення мутацій цього штаму коронавірусу більше схоже на "переслідування тіней".

За словами виконавчої директорки з надзвичайних ситуацій у галузі охорони здоров'я Марії Ван Керхове, наразі з усіх описаних ліній Омікрона домінує BA.5 — на нього та його підваріанти припадає близько 80% усіх випадків зараження вірусом.

ВООЗ закликає всі країни посилити епіднагляд, тестування та секвенування, а також забезпечити вакцинацію для найуразливіших верств населення.

[ + – ] Нового спалаху не уникнути, але вчені сподіваються знизити рівень смертності та госпіталізацій Фото: коронавирус

Коли чекати на нову хвилю коронавірусу

Учені побоюються, що з настанням зимового періоду в Північній півкулі, в тому числі й в Україні, збільшиться кількість захворювань на COVID-19. За словами вчених, цього сезону ми, мабуть, зіткнемося з новими штамами омікронного варіанту SARS-CoV-2, які мутували та розвинули здатність ухилятися від імунітету.

За словами біолога-еволюціоніста з Католицького університету Левена в Бельгії Тома Венселірса, зараз учені спостерігають згасання BA.2, BA.4 та BA.5, підваріантів Омікрона, які гнали хвилі епідемії в минулому. Але їхні нащадки продовжують розвиватися та набувають мутацій, які допомагають їм поширюватися.

Венселірс зазначає, що нинішнє зростання захворюваності, мабуть, пов'язане з відмовою від маскового режиму та карантинних обмежень, а також послабленням імунітету, створеного раніше зробленими вакцинами.

На думку вчених, нові хвилі захворюваності на коронавірус будуть співмірні з торішніми, принаймні за кількістю заражень. Водночас учені сподіваються, що нарощування популяційного імунітету від вакцин і попередніх інфекцій дозволить нам знизити кількість госпіталізацій і смертності порівняно з минулими хвилями COVID-19. Але передбачити наскільки, на жаль, поки що неможливо.

Вакцини від коронавірусу

На думку вчених, бустери, у тому числі бівалентні вакцини, мабуть, забезпечать деякий захист від зараження підваріантами Омікрона. Однак ефект може тривати недовго, а тому може знадобитися друга доза бустерного щеплення для створення стійкішого захисту та високого рівня антитіл, що нейтралізують.

Епідеміологиня Дженніфер Нуццо з Університету Брауна в Провіденсі вважає, що старі та нові вакцини проти COVID-19 усе ще залишаються високоефективними в запобіганні розвитку важких ускладнень. На думку Нуццо, бустерні компанії цього сезону мають бути спрямовані на основні групи ризику — людей похилого віку, людей із хронічними захворюваннями, які потребують додаткового захисту.

Чи буде епідемія мавпячої віспи

Епідеміологи забили на сполох, коли кількість виявлених за тиждень випадків зараження за межами Африки перевищила кількість діагностованих пацієнтів у період із 1970 по 2021 рік.

Перші випадки зараження віспою мавп також зафіксовано і в Україні. За інформацією МОЗ, усі хворі — чоловіки віком від 25 до 35 років, які останнім часом не виїжджали за кордон і не контактували із зараженими.

Незважаючи на погіршення ситуації, епідеміолог із Медичного науково-дослідного інституту інфекційних захворювань армії США Джей Гупер вважає, що нової епідемії у світі не станеться. На думку епідеміолога, вірус мавпячої віспи не є таким заразним і не настільки легко передається від людини до людини, як, наприклад, SARS-CoV-2.

[ + – ] Учені сподіваються створити вакцину від віспи мавп Фото: исследование

Мавпяча віспа не поширюється повітряно-краплинним шляхом, як коронавірус, а лише через тісний контакт із рідинами хворого — наприклад, слиною, кров'ю, виділеннями з виразок та іншими.

Наразі у світі не існує вакцини від віспи мавп. Утім, вчені сподіваються, що найближчим часом вона все ж таки з'явиться. За словами Гупера, віруси мавпячої та звичайної віспи подібні, а для останньої вчені вже розробили ефективне лікування та вакцини. Дослідники вважають, що це дозволить прискорити процес розробки ефективної вакцини проти віспи мавп, а також дозволить побудувати стратегію боротьби з хворобою в усьому світі.

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