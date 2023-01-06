NASA показало знімок дивної космічної "істоти", яка з'їдає галактику: що це (фото)

На зображенні показана незвичайна туманність, а галактика насправді дуже далеко від неї.

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Чи може хмара з газу та пилу, яка є туманністю, "з'їсти" галактику? Ні, це неможливо. Але на новому зображенні, яке показало NASA, туманність, яка виглядає як дивна космічна істота, справді можна побачити, що щось подібне і відбувається. Хоча насправді галактика знаходиться дуже далеко від туманності, пише Tech Explorist.

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Насправді незвичайною космічною істотою, яка "полює" за галактикою є, глобула CG 4. Глобули – це туманності, які складаються з газу та пилу і відрізняються від інших туманностей тим, що вони мають вищу щільність, а також чіткіше виражені Межі.

Глобула CG 4 знаходиться в сузір'ї Корми на відстані приблизно 1300 світлових років від нас, і вона називається кометною глобулою тому, що має голову і хвіст, що нагадує комету. Глобулу CG 4 іноді ще називають "Рукою Бога" через її незвичайну форму. Вважається, що діаметр голови цієї туманності становить приблизно 1,5 світлових років, а хвіст – 8 світлових років. Для порівняння до найближчої до нас зірки – 4 світлові роки.

[ + – ] Глобула CG 4 знаходиться в сузір'ї Корми на відстані приблизно 1300 світлових років від нас, і вона називається кометною глобулою, тому що має голову і хвіст, що нагадує комету. Глобулу CG 4 іноді ще називають "Рукою Бога" через її незвичайну форму. Вважається, що діаметр голови цієї туманності становить приблизно 1,5 світлових років, а хвіст – 8 світлових років. Фото: NASA

Ця кометна глобула є місцем, де народжуються нові зірки і на цьому зображенні багато з них добре видно. Але голова глобули розірвана, що надає її зовнішньому вигляду ще більшої незвичайності. Чому стався цей розрив, вчені поки не знають.

Насправді голова глобули прихована щільною пеленою газу та пилу, але все ж таки найяскравіші молоді зірки пробивають своїм світлом цю пелену. Саме завдяки цьому світлу помітна сама незвичайна туманність.

На зображенні зліва видно спіральну галактику ESO 257-19 (PGC 21338), яку, здається, хоче з'їсти глобула. Але насправді ця величезна галактика знаходиться на відстані 100 млн. світлових років від туманності і цього навіть теоретично не може статися.

Фокус уже писав про те, що за допомогою космічного телескопа Вебба, астрономи виявили шість стародавніх галактик, які знаходяться на відстані від 8 до 11 млрд світлових років від нас. Вони схожі на наш Чумацький Шлях тим, що також мають перемичку та зірки у своєму центрі. Але вчені вперше побачили настільки далекі і давні галактики з цією характерною особливістю.

Також Фокус писав про дивовижне зображення справжньої зіркової "колиски", де з'являються зірки, і яка знаходиться на відстані 6000 світлових років від нас.