ДНК озер та річок. Вчені знайшли новий спосіб відстежувати популяції риб, що зникають

Зміни у річкових системах, перелів та поява нових інвазивних видів можуть призвести до різкого скорочення чисельності аборигенних риб, що населяють водні екосистеми.

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У басейні річки Асіда в Японії гірчак (Rhodeus atremius suigensis), якого раніше було багато, зараз перебуває на межі вимирання. Це викликає занепокоєння з огляду на те, що він визнаний видом-індикатором збереження різноманітності риб у прісноводних екосистемах, пише Technology Networks. Зусилля щодо збереження місцевої водної фауни вимагають польових досліджень великих територій, щоб зрозуміти потреби довкілля та щільність населення різних видів. Це складне завдання, що потребує значного часу та зусиль. Щоб подолати цю перешкоду, вчені зазвичай зосереджуються на невеликих ділянках і відстежують ДНК, що викидається живими організмами, в їхнє довкілля.

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Нещодавно вчені з Університету Окаяма в Японії використовували екологічну ДНК (еДНК) для дослідження не лише присутності, але також розподілу та густини популяції гірчака в басейні річки Асіда у Фукуямі, Японія. Вони використовували метод напівкількісного аналізу еДНК з використанням методу полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР). Вони розробили ДНК-праймери, які виявляють ділянку мітохондріальної ДНК горчака, що зробило їх аналіз дуже специфічним лише цього конкретного виду. Після завершення дослідження вони опублікували свої висновки.

"Спочатку ми підтвердили корисність цього аналізу в акваріумних експериментах, перш ніж проводити польові дослідження, — сказав професор Кадзуєсі Наката з Університету Окаяма, який керував дослідженням. Ми встановили пастки для риби в 48 точках сільськогосподарського русла в басейні річки Ашида і вивчили взаємозв'язок між і концентрацією еДНК".

До дослідницької групи також входили Каноко Оцукі, доктор Маюко Хамада та професор Тацуя Сакамото з Університету Окаяма, а також доктор Норіюкі Коїдзумі з Національної організації досліджень у галузі сільського господарства та харчових продуктів.

Дослідники виявили, що концентрації еДНК варіюються в залежності від відстані нижчестоящого каналу від точки, де були виловлені зразки гірчака – чим більша відстань, тим нижча концентрація еДНК. "Наші результати є орієнтиром для визначення того, наскільки далеко і в якій кількості нижчестояща еДНК може бути виявлена, що буде корисно для керівництва майбутніми дослідженнями щодо збереження популяції риб", — заявив професор Наката.

Таким чином, дослідники змогли підтвердити, що концентрації еДНК вказують на розподіл та велику кількість гірчака. Оскільки цей метод вимагає відбору проб води в польових умовах, навіть місцеві жителі можуть допомогти в проведенні екологічних досліджень. Майбутні зусилля для збереження можуть використовувати інформацію, отриману в результаті цих досліджень, для розробки відповідних стратегій.

Цей метод добре масштабується та може бути відтворений для великих площ. Крім того, з розробкою відповідних молекулярних інструментів, таких як специфічні праймери, подібні до застосованих в цьому експерименті, цей метод можна модифікувати і для вивчення інших видів, що знаходяться під загрозою зникнення. Це допоможе не лише у сприянні збереженню зникаючих видів, але й зробить неоціненний внесок у підвищення поінформованості про важливість збереження біорізноманіття із залученням місцевих громад.

Раніше Фокус писав про випадково знайдений найдавніший мозок хребетного. Вчений був здивований, виявивши дуже докладну скам'янілість мозку риби часів палеозою, коли тестував апаратуру для більш широкого проєкту.