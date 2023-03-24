Справжній детектив. Вчені ведуть пошуки загадкового автора перших підручників з астрономії

В 1800-х роках Маргарет Браян, англійська педагогиня, написала кілька підручників з астрономії та фізики для молодих дівчат. Хоча вона листувалася з деякими з видатних астрономів, донедавна про неї було мало що відомо.

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Нове дослідження розкриває невідомі подробиці про походження та родину цієї вченої. Хоча багато запитань про життя та смерть жінки залишилися без відповіді, надалі може стати більше відомо про Маргарет Браян, повідомляють Phys.org.

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Завдяки дослідженню науковців з Університету Іллінойсу відкрилися нові подробиці життя Маргарет Браян, шкільної вчительки, яка між 1797 та 1815 роками опублікувала збірки своїх лекцій з астрономії та натуральної філософії (зібрання лекцій про гідростатику, оптику, пневматику та акустику). Точний рік народження та смерті жінки невідомі.

"Хоча опубліковані роботи Браян та її зусилля з навчання молодих жінок вже давно оцінені, тепер вперше вона та її сім’я починають виходити з темної тіні, що її оповила на понад два століття", — написав Грегорі Гіроламі, один з учасників дослідження.

Загалом, про цю Маргарет Браян було відомо тільки те, що вона написала кілька підручників, мала двох доньок та керувала школою-інтернатом. Здавалося, що основні факти про неї втрачені для історії. Не було навіть відомо імен її доньок, попри те, що в першій роботі жінки, "Комплексній системі астрономії" 1797 року, розміщувалося їхнє групове зображення.

Не було навіть відомо імен її доньок, попри те, що в першій роботі жінки, "Комплексній системі астрономії" 1797 року, знаходилося їхнє групове зображення Фото: Fred Zwicky

Аналогічна ситуація була й з чоловіком жінки: згідно з передмовою на початку книги вона була вдовою, але ім’я чоловіка так і не згадувалося.

Інші праці — підручник фізики "Лекції з натуральної філософії", виданий у 1806 р.; менший том "Астрономічний і географічний зошит для шкіл" у 1815 р.; і переглянуте видання навчальної настільної гри "Наука в спорті або задоволення від астрономії" в 1804 році — теж не розкривали якихось подробиць життя жінки.

"Книга Маргарет Браян з астрономії є дуже технічною та вичерпною, і вона містить деякі з останніх відкриттів і розуміння астрономії як науки, — сказав Гіроламі. — Більшість жінок того часу не здобула гарної освіти. Ті, хто перебував у заможних сім’ях, були добре освіченими в літературі, мовах, музиці та домашньому мистецтві, але для них не було звично вивчати науку".

Проте, пошуки в архівах принесли свої результати: дослідники виявили, що серед покупців книг Браян, які публікувалися за передплатою, були жителі села Бокінг із прізвищем Ноттідж. Так Гіроламі припустив, що ці люди могли бути родичами жінки.

Переглядаючи генеалогічну базу, дослідник знайшов інформацію про сім"ю Ноттіджів, торговців вовною, які володіли млинами в кількох містах на північний схід від Лондона Фото: Fred Zwicky

Переглядаючи генеалогічну базу, дослідник знайшов інформацію про сім’ю Ноттіджів, торговців вовною, які володіли млинами в кількох містах на північний схід від Лондона.

Це дало свої плоди: Гіроламі виявив заповіт Томаса Ноттіджа 1794 року, в якому не тільки згадувалася Браян, а і її доньки — Енн Маріан та Марія. Проте в документі не вказано, як саме пов’язані ці родини.

Окрім цього, під час дослідження генеалогічного дерева Енн Уолл, дружини Томаса Ноттіджа, Гіроламі виявив що її батько залишив спадок трьом онукам — Освальду, Джеймсу та Маргарет Хаверкам.

Так, Гіроламі встановив дівоче прізвище жінки. Окрім цього, він дізнався, що її охрестили у жовтні 1759 року, можливо, у віці 2-х років.

Також дослідник зміг встановити ім’я чоловіка Маргарет — вона одружилася з Вільямом Браяном 12 липня 1783 року в Лондоні. Можливо, доньки Енн Маріан та Марія народилися у 1784 та 1786 роках відповідно.

Через звичність ім’я та невизначеність багатьох публічних записів, дата і місце смерті Браян невідомі. Але є повідомлення про смерть "улюбленої та оплакуваної місіс Маргарет Браян, 79 років" 30 березня 1836 року на північному заході Лондона.

Цей запис збігається з іншим джерелом — заповітом адвоката Томаса Пінкетта, підписаному 1 грудня 1837 року, в якому він залишив 50 фунтів стерлінгів Марії, доньці Маргарет. Відомо, що на той з трьох жінок живою залишилася тільки вона.

Зрештою, попри багато нової інформації, все ще зберігаються таємниці, пов’язані з Маргарет Браян.

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