Зовсім не смішно. Учені досі вивчають епідемію сміху в Танганьїці 1962 року (відео)

Дізнайтеся про рідкісне і загадкове масове психогенне захворювання, яке викликало у сотень людей неконтрольований сміх, сльози і непритомність.

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Кажуть, що сміх — найкращі ліки, але що відбувається, коли він стає хворобою? У січні 1962 року в невеличкій британській школі-інтернаті на березі озера Вікторія в Танзанії три дівчатка почали сміятися, і це поширилося, як лісова пожежа. Невдовзі майже 60 відсотків учнів були охоплені неконтрольованим нападом хихикання і сліз, що супроводжувався фізичним болем, проблемами з диханням, непритомністю та висипом, пише How Stuff Works.

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Влада була поставлена в глухий кут. Лабораторні аналізи не виявили нічого незвичайного, не було ніяких токсинів або екологічних чинників, які могли б пояснити дивну поведінку. Ситуація була настільки важкою, що до березня керівництво школи оголосило про припинення занять і відправило учнів додому. Але епідемія сміху вже набрала силу, і коли дівчатка повернулися до своїх громад, сміх поширився як зараза, заразивши сотні людей за 18 місяців.

Відтоді експерти вивчили цей дивний епізод і дійшли висновку, що це була масова психогенна хвороба або "масова істерія". Цей стан включає фізіологічні симптоми, що виникають у відповідь на стресову ситуацію, пережиту групою людей. У цьому випадку, ймовірно, причиною став культурний хаос і зміни в суспільстві, що відбулися в Танзанії після здобуття незалежності від Великої Британії.

Жителі Танзанії раптово опинилися в новій епосі: місцеві клани розпалися, земля перейшла з рук у руки, і їм довелося прийняти нові системи вірувань і соціальні структури. Легко уявити, яким стресом це було для всіх, і як перші дівчата, що почали нестримно сміятися, можливо, висловлювали своє розчарування і занепокоєння.

Сміх може бути заразливим, і, будучи соціальними тваринами, ми схильні сміятися від душі, коли сміються інші. Але в цьому випадку сміх був ознакою біди, колективним вираженням страху, тривоги, стресу, горя і розгубленості. Хоча сміх може сприяти виділенню ендорфінів і знімати напругу в деяких ситуаціях, сумнівно, що він покращив чиюсь екзистенційну кризу під час цієї унікальної епідемії сміху.

Зрештою, епідемія сміху вщухла, і вона залишається єдиним зареєстрованим випадком такого роду. Але задокументованою ця епідемія була не тільки в текстовому вигляді, тому у відео нижче ви можете особисто поглянути на неординарну ситуацію, що трапилася в Танзанійській школі-інтернаті:

Сміх був ознакою біди, колективним виразом страху, тривоги, стресу, горя та розгубленості

Раніше Фокус писав про те, що заразливість сміху притаманна не лише людям. Милі щурки на відео регочуть від радості, спостерігаючи за іншими.