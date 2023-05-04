Як сюжет із "Доктор Хаус". Медики викрили пацієнтку з "рідкісним генетичним захворюванням"

Коли в пацієнта з'являються симптоми, які не збігаються, в гру вступають слідчі навички медичних працівників.

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Медики з Массачусетської лікарні загального профілю виявили цікавий випадок, коли пацієнтка звернулася до них зі складною павутиною симптомів, що не зовсім узгоджувалися між собою. Жінка скаржилася на біль у животі, нудоту та мимовільні рухи правої руки і ноги, що супроводжувалися висипом на шкірі та сплутаністю свідомості, пише IFLScience.

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Пацієнтка вважала, що всі її симптоми є наслідком гострої переміжної (інтермітуючої) порфірії (ГПП), генетичного захворювання, яке впливає на вироблення гемоглобіну в організмі. Однак її симптоми не відповідали профілю захворювання, а лікування звичайним препаратом для профілактики хвороби, геміном, не мало жодного впливу на її біль або неврологічні симптоми.

Подальше розслідування показало, що жінка проживала у Великобританії протягом останніх 15 років, і хоча вона стверджувала, що лікувалася в певній клініці, жодних записів про це знайти не вдалося. Насправді кілька медичних закладів у США раніше запитували про пацієнток з ГПП, які мали ту саму дату народження, що й жінка з цієї ситуації.

Ці відкриття привели медичну команду до підозри на фіктивний розлад — стан, коли людина симулює симптоми, щоб привернути увагу або співчуття. Після консультації з психіатром медики поставили жінці діагноз не ГПП, а фіктивний розлад. Однак пацієнтка не зізналася в обмані і просто пішла з лікарні.

Цей випадок наголошує на складності діагностики таких рідкісних захворювань, як ГПП, та слідчі навички, які потрібні медичним працівникам.

Хоча офіційний діагноз фіктивного розладу ставиться рідко, люди, які страждають на нього, часто піддаються непотрібним медичним втручанням, що призводить до підвищеного ризику захворюваності та навіть смертності.

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