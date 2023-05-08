Зашиє себе сама. Вчені в процесі створення "живого" одягу, здатного самовідновлюватися

Дослідникам вдалося створити біорозкладний матеріал, що відновлюється, придатний для створення одягу.

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Наука не стоїть на місці й з кожним роком вчені винаходять все більше дивовижних матеріалів буквально з нічого. Цього разу вони впевнені, що їм вдалося створити новий біорозкладний "живий" матеріал, який можна використовувати для виробництва одягу, пише Science Alert.

У новому дослідженні команді вчених з Університету Ньюкасла та Університету Нортумбрії у Великій Британії виявила, що тонкі, схожі на коріння нитки, вироблені грибами, можна використовувати для створення унікального матеріалу. Приємним бонусом стане те, що матеріал біорозкладається та здатний відновлюватися самостійно.

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Під час досліджень вчені зосередилися на грибку Ganoderma lucidum, який виробляє шкіру з ниток, що гілкуються, званих гіфами, які переплітаються й утворюють структуру, звану міцелієм. Тепер дослідники вважають, що доклавши певних зусиль, тендітна шкіра може замінити шкіру для виробництва одягу. До того ж новий матеріал задовольнить веганські, екологічні та навіть модні смаки. Втім, вчені також зіштовхнуться і з низкою проблем: по-перше, процес створення доведеться прискорити, по-друге, знайти спосіб його масштабувати.

Зазначимо, що матеріали на основі міцелію вже широко використовуються в різних сферах, від будівництва до текстилю. Однак у процесі створення матеріалів, як правило, вбивають хламідіспори – спори грибів, які допомагають їм регенерувати. У новому матеріалі вчені планують зберегти цю властивість, щоб нова шкіра змогла відновлюватися та усувати дефекти самостійно.

Матеріал зміг відновитися протягом кількох днів Фото: Elsacker et al., Advanced Functional Materials, 2023

Вчені зазначають, що новий матеріал є сумішшю міцелію, хламідоспор, вуглеводів, білків, а також інших поживних речовин у рідині, яка сприяє росту шкірки. Дослідники наголошують, що наразі шкірка є вкрай тонкою і тендітною структурою, проте вони впевнені, що надалі їм вдасться зробити її міцнішою. Передбачається, що для цього можна використовувати нашарування або пластифікацію в гліцерині.

Дослідники підкреслюють, що вкрай важливим у цьому дослідженні є той факт, що вони не знищували хламідоспори, а отже готовий матеріал цілком здатний замінити зроблені в ньому отвори, якщо помістити його в умови, за яких він був вирощений.

Вчені вважають, що надалі цей матеріал можна використовувати для створення міцного матеріалу, який міг би замінити шкіру, наприклад, для виробництва меблів, автомобільних крісел і навіть модного одягу.

Раніше Фокус писав про те, що вчені створили самий жароміцний матеріал в історії.