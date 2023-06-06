Гордону Рамзі приготуватися. Створено робота, здатного готувати страви, переглядаючи відеорецепти

У місті з'явився новий найкращий шеф-кухар — автори робота запевняють, що він швидко навчається, з точністю відтворює страви, а незабаром навчиться шукати помилки у стравах інших кухарів.

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Останнє десятиліття людство постійно стикається з тим, що роботи та штучний інтелект потихеньку позбавляють нас роботи. Цього разу під загрозою опинилася робота шеф-кухарів — дослідники з Кембриджу створили нового робота, який здатний відтворювати рецепти, переглядаючи кулінарні відеоролики, пише Daily Mail.

Учені зазначають, що використали складний штучний інтелект і запрограмували робота так, щоб він готував їжу за тим самим принципом, що й люди. Тепер робот-кухар здатний визначати по кожному окремому кадру, на які об'єкти дивиться – наприклад, овоч, ніж чи руку кухаря — і як вони використовуються.

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Автори роботизованого шеф-кухаря вважають, що надалі їх дітище зможе визначати, які інгредієнти краще поєднуються один з одним, і навіть вказувати на помилки людей-кулінарів, коли вони використовують неправильну кількість інгредієнтів.

Використовуючи складний штучний інтелект, робот може визначити по кожному кадру, на які об'єкти він дивиться — наприклад, на овоч, руку чи ніж Фото: University of Cambridge

Зазначимо, що роботи-кухарі десятиліттями фігурують у науковій фантастиці, проте насправді приготування їжі є дуже складним завданням. Раніше кілька комерційних компаній вже намагалися створити подібних роботів, але вони так і не були масштабно інтегровані в індустрію, оскільки значно відстають від своїх колег-людей.

За словами автора дослідження, аспіранта Кембриджської лабораторії біоінспірованої робототехніки Гжегожа Сохацького, вони з колегами хотіли перевірити, чи можливо навчити робота-кухаря вчитися готувати поетапно, як це роблять люди. Вони почали з визначення інгредієнтів, а потім плавно перейшли до розуміння того, як поєднуються ті чи інші продукти.

Новому роботизованому шеф-кухареві досить складно переглядати ролики в соціальних мережах, а тому спеціально для нього вчені розробили "кулінарну книгу" з 8 простих рецептів салатів, а потім зняли їхнє приготування. Далі вони провели 16 тестів, у яких показали роботу той чи інший рецепт.

Результати свідчать, що у 93% випадків робот зміг правильно визначити, що саме готувалося в рецепті. Ба більше, він також зміг визначити невеликі зміни в рецепті, наприклад коли кількість інгредієнтів збільшилася для подвійної порції. Також дослідники виявили, що робот-кухар також зміг розпізнати зовсім новий 9 салат — він додав його до своєї кулінарної книги, а потім відтворив.

Раніше Фокус писав про те, що в Ізраїлі вперше подали філе морського окуня, створене за допомогою 3D-друку.