Ключ до перемоги. Учені виявили найважливіші гени для лікування раку яєчників

Вчені Імперського коледжу Лондона визначили гени, які можуть пробудити заклятого ворога цього виду пухлини, що обіцяє здійснити науковий прорив, назавжди змінивши лікування цієї недуги.

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Протягом тривалого часу рак яєчників, особливо такий його вид, як серозний рак яєчників високого ступеня злоякісності, так само відомий як серозний рак яєчників 2-го типу, насилу піддавався лікуванню. Цей тип раку погано піддається більшості терапій, і показники виживання, на жаль, досить низькі. Однак нове дослідження, можливо, дозволило знайти нову зачіпку для поліпшення лікування цього небезпечного захворювання, пише New Atlas.

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Дослідження показало, що певні гени контролюють ріст так званих третинних лімфоїдних структур (ТЛС). Це може здатися чимось складним, але так і є: лімфатична система — це наче магістраль для імунних клітин, що допомагає нашому організму боротися з хворобами. Іноді в місцях сильного запалення з'являються особливі утворення, які називаються ТЛС. Ці ТЛС складаються з різних імунних клітин.

Дослідники виявили, що пухлини з великою кількістю ТЛС менш важко протікають, а отже, пацієнти з такими пухлинами мають кращі показники виживання. ТЛС у цих пухлинах можуть рости і допомагати активувати імунні клітини, які потенційно можуть атакувати сам рак.

Крім того, дослідники визначили конкретні гени, які контролюють утворення цих ТЛС у пухлинах. Це справді важливо, оскільки означає, що вчені можуть знайти способи впливу на ці гени, потенційно стимулюючи утворення ТЛС і, отже, поліпшити прогноз для пацієнтів.

Вчені також розробили метод виявлення пацієнтів з високим рівнем ТЛС. Вони навчили штучний інтелект виявляти ці структури в пухлинах за допомогою комп'ютерної томографії. Таким чином, пацієнти з великою кількістю цих структур можуть бути виявлені раніше, а значить, вони можуть раніше почати лікування.

Результати цього дослідження роблять медицину на крок ближче до пошуку більш ефективних методів лікування раку яєчників. Однак необхідні додаткові дослідження, щоб зрозуміти, як саме працюють ці ТЛС і як ми можемо максимально використовувати їх у боротьбі з раком.

Команда вчених з оптимізмом дивляться на потенційне застосування результатів своєї роботи. Як сказав провідний автор дослідження Хаонан Лу: "Тепер стає зрозуміло, як генетичне тло типу пухлини взаємодіє з ТЛС, щоб функція ТЛС була більшою або меншою, і це допоможе нам визначити потенційні мішені для терапії".

Це дослідження дає нам надію на те, що ми перебуваємо на правильному шляху до пошуку кращих способів лікування раку яєчників. Це ще не ліки, але це важливий крок у бік їх розробки. Саме наполеглива робота вчених, підтримка та обізнаність громадськості допоможуть людству перемогти цю хворобу.

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