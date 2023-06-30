Покращує структуру мозку: вчені розповіли, скільки потрібно читати дітям

Нове наукове відкриття повертає книжки в центр уваги для поліпшення когнітивного розвитку дітей, але застерігає робити це без фанатизму.

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В епоху, коли смартфони та планшети займають більшу частину уваги наших дітей, нещодавнє наукове дослідження освіжає пам'ять про цінність класичного проведення часу — читання. Дослідницька група з Кембриджського університету разом із колегами з Ворика та Фуданьського університету з'ясували, яка кількість читання необхідна дітям на тиждень, пише Cambridge Independent.

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Дослідження, під час якого було вивчено дані понад 10 000 підлітків, показало, що діти, які починають читати для задоволення в ранньому віці, демонструють кращі результати когнітивних тестів і психічне здоров'я в підлітковому віці.

Щоб дійти таких висновків, дослідники вивчили величезну кількість даних. Сюди входило все: від клінічних інтерв'ю та когнітивних тестів до оцінки психічного та поведінкового стану та сканування мозку. Досліджувана група складалася з дітей, які почали читати для розваги у віці від двох до дев'яти років. До групи порівняння увійшли діти, які почали читати пізніше або не читали взагалі.

Попри врахування таких чинників, як соціально-економічний статус, дослідження виявило переконливу тенденцію: близько половини дітей мали невеликий досвід читання для задоволення або ж почали читати лише в пізньому дитинстві. Інша половина читала для задоволення у віці від трьох до десяти років.

Отримані дані показали чітку кореляцію між читанням для задоволення в ранньому віці та кращими показниками в підлітковому віці в когнітивних тестах. Ці тести вимірюють усе — від вербального навчання, пам'яті та розвитку мовлення до академічної успішності в школі.

Але на цьому переваги не закінчилися. Група раннього читання також продемонструвала краще психічне благополуччя. У них було менше ознак стресу і депресії, а також покращилася увага. Крім того, у них було менше поведінкових проблем, таких як агресія і порушення правил.

Якщо це недостатньо вражає, можливо, наступне відкриття змінить вашу думку про це дослідження: переваги раннього читання для задоволення поширюються на саму структуру мозку. Сканування мозку учасників, які рано почали читати, показало помірно більші загальні площі та об'єми мозку, особливо в ділянках, що мають вирішальне значення для когнітивних функцій.

Професорка Барбара Саакян з кафедри психіатрії Кембриджського університету сказала: "Ми виявили значні докази того, що читання для задоволення пов'язане з важливими факторами розвитку дітей. Воно покращує їхнє пізнання, психічне здоров'я та структуру мозку, що є наріжним каменем для майбутнього навчання та благополуччя".

Дослідження показало, що користь від читання проявляється після дванадцяти годин на тиждень. Після цього часу жодних додаткових переваг не спостерігалося. Ба більше, надмірне читання було пов'язане з поступовим зниженням пізнавальних здібностей. Дослідники припускають, що це може бути пов'язано з тим, що надмірний час читання може замінити інші види пізнавальної діяльності, такі як спорт і спілкування.

Виконана робота підкреслює важливість читання для задоволення в розвитку дітей. Але вона також допомагає нам пам'ятати, що, як і в багатьох інших хороших речах, ключовим моментом є баланс. Будь ви батьком, педагогом або вихователем, пам'ятайте: допоможіть своїй дитині пізнати радість читання в ранньому віці. Це може стати одним із найкращих подарунків, які ви можете зробити їм на майбутнє.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.