Крах Землі. Кліматичні "петлі загибелі" можуть статися на планеті вже через 15 років

Дослідники попереджають, що людство може зіткнутися з "переломними моментами" клімату набагато раніше, ніж очікувалося.

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Останні десятиліття дослідники раз у раз попереджають про те, що наша планета невблаганно нагрівається і врешті-решт це неминуче призведе до краху кліматичної системи Землі. Нове дослідження вважає, що екосистеми нашої планети насправді можуть зруйнуватися значно раніше, ніж припускали вчені, пише Space.

У новому дослідженні кліматологи з Бангорського університету у Великій Британії дійшли висновку, що кліматичні "переломні моменти", ймовірно, настануть зовсім скоро. Результати дослідження свідчать про те, що п'ята частина всіх потенційних катастрофічних переломних моментів у світі, зокрема танення вічної мерзлоти в Арктиці, крах крижаного щита Гренландії та раптове перетворення тропічних лісів Амазонки на савану, можуть настати вже у 2038 році.

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Зазначимо, що в кліматології "переломним" вважається поріг, за яким локальна кліматична система незворотно змінюється. Наприклад, у разі втрати крижаного щита Гренландії, це спричинить зменшення кількості снігопадів у північній частині острова — фактично це зробить більшу частину щита непоправною.

За словами співавтора дослідження Саймона Вілкока, наука про кліматичні переломні моменти все ще погано вивчена, а тому часто вчені використовують для прогнозування спрощені моделі. Нова спроба вчених спрогнозувати внутрішню роботу екосистем Землі показує, що п'ята частина кліматичних переломних моментів може настати значно раніше.

Результати дослідження свідчать про те, що п'ята частина всіх екосистем Землі наразі перебувають під загрозою зникнення. При цьому постійні стреси, екстремальні події та рекордні хвилі тепла лише погіршують ситуацію. Вчені побоюються, що все це може прискорити кліматичні зміни, і врешті-решт вони вийдуть з-під нашого контролю. Щойно екосистеми досягнуть критичної точки, буде занадто пізно — повернути назад наслідки буде майже неможливо.

Щоб зрозуміти, як підвищення температури та низка інших стресів спричиняють руйнацію складних екосистем, учені використовують комп'ютерні моделі, що дає змогу їм передбачити їхню подальшу долю — утім, ця наука ще надзвичайно молода, а тому трапляються помилки.

У більш ранніх дослідженнях вчені попереджали, що з першими глобальними наслідками зміни клімату людство зіткнеться вже до середини століття, проте справжні переломні моменти настануть лише до 2100 року. Тепер же дослідники вважають, що попередні прогнози були вельми оптимістичними.

Автори дослідження зазначають, що здебільшого для прогнозування переломного моменту дослідники використовують один фактор, що переважає. Однак дійсність така, що земні екосистеми борються не з однією проблемою за раз, а з цілою низкою чинників, які посилюють один одного. Наприклад, одні лише ліси Амазонки стикаються відразу з низкою проблем, зокрема:

підвищення температури;

деградація ґрунту;

забруднення води;

нестача води.

Під час дослідження вчені побудували моделі двох озерних і двох лісових систем і запустили їх понад 70 000 разів, постійно змінюючи змінні. Вчені протестували всі системи, використовуючи одну чинну причину колапсу, одразу кілька причин і всі причини одразу — висновки виявилися вельми тривожними. Результати дослідження свідчать про те, що вплив одразу всіх факторів на екосистеми Землі значно наближає точку неповернення.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили, що зміни клімату перетворюють нас на людей-кротів.