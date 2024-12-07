Вогонь, що спалює мізки: вчені заявили про нову небезпеку для мільйонів людей

Наш мозок настільки ж складний, наскільки й крихкий, піддаючись різним небезпечним хворобам дедалі більше з віком. Однак нещодавно вчені відкрили новий осередок найнебезпечніших захворювань, не пов'язаний зі старістю.

Нещодавнє дослідження, під час якого було проаналізовано медичні записи понад 1,2 мільйона літніх пацієнтів у Південній Каліфорнії, вказало вченим на зв'язок між забрудненням повітря, спричиненим лісовими пожежами, і ризиком розвитку деменції. Це означає, що подібні пожежі небезпечні не тільки для довкілля і наших легенів, а й можуть виявитися винними у в'яненні нашого розуму, пише Boise State Public Radio.

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Дослідження, опубліковане в журналі JAMA Neurology, було зосереджене на PM2.5, дрібнодисперсних часточках діаметром менше ніж 2,5 мікрометра, і порівнювало їхній вплив від джерел лісових пожеж з іншими їхніми джерелами. Результати показали, що на кожен додатковий мікрограм PM2.5 з лісових пожеж на кубічний метр повітря протягом трьох років імовірність розвитку деменції збільшувалася на цілих 18%. На відміну від цього, за відсутності лісових пожеж PM2.5 підвищував ризик лише на 1%.

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Провідна авторка дослідження докторка Холлі Елсер, неврологиня-резидентка Пенсільванського університету, наголошує на важливості отриманих результатів на тлі збільшення кількості випадків лісових пожеж, спричинених зміною клімату. "Оскільки глобальна зміна клімату призводить до того, що лісові пожежі стають дедалі інтенсивнішими та частішими, ці результати дають змогу припустити, що це реальний і небезпечний фактор ризику розвитку деменції", — заявила вона.

Елсер також зазначила, що частинки лісових пожеж можуть становити більший нейротоксичний ризик, оскільки вони утворюються за вищих температур, мають менший розмір і легше долають гематоенцефалічний бар'єр. Інтенсивний, короткочасний вплив ще більше посилює загрозу. Для зниження ризику впливу невролог радить слідкувати за індексом якості повітря (AQI) та обмежити перебування на відкритому повітрі, якщо AQI перевищує 100. За необхідності перебування на відкритому повітрі рекомендується використовувати маски N95 або KN95, а також покращувати якість повітря в приміщеннях за допомогою домашніх повітряних фільтрів. Дослідження підкреслює необхідність вжиття заходів як вирішення безлічі кліматичних проблем, з якими ми зіткнемося вже в недалекому майбутньому.

Висновки авторів доповнюють зростаючу кількість даних, що пов'язують екологічні чинники з довгостроковими наслідками для нашого здоров'я. У глобальному масштабі за останні два десятиліття кількість лісових пожеж збільшилася приблизно на 13%, особливо в таких регіонах, як США, Австралія і Південна Європа. Згідно з дослідженням Інституту світових ресурсів, до 2100 року площа районів, схильних до лісових пожеж, може збільшитися майже на катастрофічні 50%, якщо викиди не будуть обмежені.

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