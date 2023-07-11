Залишатися молодим. Учені знайшли спосіб продовжити життя людини на роки: що потрібно робити

Нове дослідження показує, що ми насправді можемо не тільки поліпшити якість свого життя, а й подовжити його на кілька років.

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Вчені десятиліттями шукають різні способи, які дозволили б нам жити вічно, або хоча б подовжити життя на деякий час. З першим, на жаль, справи йдуть не дуже, проте з другим — деякі зрушення все ж є. Вчені запевняють, що дотримання певних правил насправді дасть змогу людям подовжити своє життя на роки, пише Chronicle Live.

За словами доктора Майкла Мослі, ведучого подкасту про здоров'я Just One Thing, тренування з обтяженням можуть подовжити наше життя на роки. Автор подкасту вважає, що підтримання м'язової маси насправді є одним із найкращих способів зберегти здоров'я у старості. За словами доктора Мослі, тренування з обтяженням — це той вид вправ, яким варто було б займатися всім нам. Річ у тім, що після 30 років м'язова маса людини починає зменшуватися, а тому силові тренування можуть допомогти вам залишатися молодим на клітинному рівні навіть із віком.

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Дослідження свідчать про те, що всього за 12 тижнів людина може збільшити свою м'язову масу на 10%, а силу — на цілих 150%. Це своєю чергою, як вважають учені, може вплинути на наше тіло загалом, і навіть наш мозок.

Огляд десятків досліджень впливу вправ на людей старше 50 років показав, що аеробні та силові тренування корисні для людського мозку. Однак дослідження також свідчать про те, що тренування з обтяженням особливо корисні для нашої пам'яті та виконавчої функції. Наприклад, вони значно покращують такі речі, як здатність розв'язувати проблеми.

Ще однією перевагою силових тренувань вважається поліпшення сну. За словами доктора Мослі, недавнє дослідження показало, що реципієнти сплять краще і довше майже на 20 хвилин щоночі, якщо займаються силовими тренуваннями. Крім того, такого роду заняття дадуть змогу знизити стрес.

В іншому дослідженні вчені з Гарвардського університету спостерігали за більш ніж 10 000 чоловіків протягом 12 років і виявили, що силові тренування краще спалюють жир на животі, ніж кардіо. Доктор Мослі зазначає, що це надзвичайно важливо, оскільки жир навколо нашого живота не просто накопичується в цій зоні, а й виробляє хімічні речовини, які можуть чинити негативний вплив на рівень цукру в крові.

Водночас коли ми тренуємося, м'язові клітини вбирають цукор у крові, немов губка. Цікаво, але одне дослідження показало, що кожні 10% збільшення наших скелетних м'язів знижують ризик розвитку серцево-судинних захворювань на 10%. Простими словами, нарощування м'язової маси не просто приведе тіло до ладу, а й дасть вам змогу почуватися молодше і навіть подовжить ваше життя на кілька років.

Нещодавній аналіз також свідчить про те, що від 30 до 60 хвилин силових тренувань на тиждень знижує ризик смерті від серцевих захворювань і раку на 20%.

За словами професорки м'язової психології з Копенгагенського університету Ебігейл Маккей, коли ми старіємо, ми втрачаємо м'язові волокна. Це відбувається через втрату зв'язку м'язового нерва — якщо він слабшає через те, що м'язові волокна ніколи не використовували, то в остаточному підсумку цей зв'язок буде остаточно втрачено, а волокна відімруть.

За словами професора Маккей, важливо розуміти, що не існує віку, в якому було б пізно почати тренуватися з обтяженням. Фактично, не важливо скільки вам років, так чи інакше, ви отримаєте переваги. Водночас доктор Мослі зазначає, що якщо раніше ви ніколи не займалися силовими тренуваннями, вам, ймовірно, варто проконсультуватися зі своїм лікарем.

Раніше Фокус писав про те, що у продовження життя є один серйозний недолік: вчені розповіли, в чому він полягає.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря