Лікарські помилки забирають сотні тисяч життів на рік. Як уникнути неправильного діагнозу

В епоху розвиненої медицини ймовірність помилкового діагнозу напрочуд висока. Нове дослідження розповідає чому.

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Багато хто з нас приходить до лікаря і впевнений у точності поставленого діагнозу. Однак нещодавнє дослідження, проведене Медичною школою Джона Гопкінса, показало, що помилкові медичні діагнози трапляються частіше, ніж вважали раніше, і потенційно можуть призвести до тяжких наслідків, як-от постійна інвалідність або навіть смерть, для мільйона людей щорічно. Близько половини помилково поставлених діагнозів коштує людям життя, пише ScienceAlert.

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Доктор Девід Ньюман-Токер, директор Центру вдосконалення діагностики при Університеті Джона Гопкінса, не став приховувати, що діагностичні помилки — це "криза громадської охорони здоров'я, на яку не вистачає ресурсів".

Дивно, але дослідження показало, що помилкові діагнози не розподіляються рівномірно за всіма захворюваннями. Так, тільки п'ять захворювань становлять близько 38,7% усіх випадків помилкового діагнозу. Це інсульт, сепсис, пневмонія, венозна тромбоемболія і рак легенів.

Дослідники дійшли висновку, що однією з основних причин помилкового діагнозу є поява у пацієнтів симптомів, які зазвичай не асоціюються з їхнім захворюванням. Наприклад, усім нам відомі такі поширені симптоми інсульту, як слабкість в одній стороні тіла або невиразне мовлення. Водночас деякі симптоми інсульту, як-от запаморочення, головний біль, втома, можуть не викликати в лікарів тривоги, що й призводить до помилкового діагнозу.

Навіть незважаючи на ці шокуючі дані, важливо пам'ятати, що серйозні наслідки неправильного діагнозу все ще рідкісні. Однак, щоб ще більше знизити ризик, ми можемо ставити лікарям кілька простих і уточнюючих запитань під час відвідування:

Що може бути причиною моєї проблеми?

Які альтернативні захворювання мають подібні симптоми?

Коли я отримаю результати аналізів і що мені слід робити надалі?

Ці запитання можуть спонукати лікаря розглянути альтернативні діагнози, особливо якщо він щодня бачить багато пацієнтів.

Обнадіює те, що дослідження дає змогу говорити про можливість поліпшення ситуації. Було встановлено, що більше половини помилкових діагнозів припадає всього на 15 захворювань. Це означає, що, підвищивши обізнаність про менш поширені симптоми і методи лікування, ми можемо значно скоротити кількість діагностичних помилок. Наприклад, Американське онкологічне товариство тепер рекомендує людям з високим ризиком розвитку раку легенів замість традиційної рентгенографії грудної клітки використовувати низькодозову комп'ютерну томографію, оскільки вона має більше шансів виявити захворювання на ранній стадії.

Лікування захворювань може бути складним, і симптоми не завжди однозначні. Однак завдяки нашій обізнаності та вмінню ставити запитання в поєднанні з постійними медичними дослідженнями ми можемо сприяти підвищенню точності діагностики та, зрештою, покращенню стану нашого здоров'я без ризиків помилкових діагнозів.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.