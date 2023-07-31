Світовий скарб, який не можна виставити в місцевому музеї Чорногорії: що з ним не так (фото)

Діатрета з Чорногорії вважається безцінним скарбом країни, однак її не виставляють у музеї. А все тому, що місцевий музей у Плєвлі не має охоронних механізмів, необхідних для демонстрації цього всесвітньовідомого артефакту.

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Заснований муніципалітетом Плєвлі, місцевий музей рідко надає своїм співробітникам можливість побачити цей безцінний експонат. Деяна Дробняк (Dejana Drobnjak), директорка музею, стверджує, що нинішній простір у Культурному центрі не підходить для постійної експозиції цього дорогоцінного експоната. Вона наполягає на тому, що музею необхідна власна спеціальна будівля, щоб гарантувати належне виконання як фізичних, так і технічних заходів безпеки, пише Arkeonews.

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"Діатрета Плєвлі, вершина давньоримського мистецтва виготовлення скла, потребує спеціальних захисних п'єдесталів і додаткового фізичного захисту для її експонування", — стверджує директорка Дробняк.

Щоб розв'язати нагальну проблему, музей має намір до кінця року виконати відповідні закони і правила, що регулюють безпеку і технічний захист. Зараз діатрета зберігається в спеціальних умовах.

Діатрету Плєвлі, також відому як vas diatretum, знайшли в 1975 році поблизу міста Плєвля в Чорногорії. Цей винятковий артефакт походить з 4 століття нашої ери і є прозорим кубком. Напис "VIVAS PAN[H]ELLENI BONA M[emoria]" оточує обідок, що додає йому історичної цінності. Артефакт, який зараз зберігається в Музеї спадщини Плєвлі, є рідкісним прикладом такого повного римського кубка.

Діатрету висотою 14,9 см з отвором діаметром 13,3 см і основою 3,7 см виготовлено в одній з відомих кельнських майстерень. Зразкова репрезентація пізньої Римської імперії, вона втілює вершину античної майстерності виготовлення скла. Дизайн кубка вирізняється декором, що підіймається з поверхні та охоплює всю посудину у вигляді заворожливого сітчастого візерунка.

Кубок 4-ого століття, Чорногорія Фото: Heritage Museum Pljevlja

Діарета слугував символом величі під час урочистих подій, прикрашаючи стіл можновладних лордів чи навіть імператорів. Окрім практичного використання, цей дорогий келих передавав соціальний статус та естетичний смак, відображаючи стиль життя та моду своєї епохи. Після того, як його демонстрували на численних бенкетах, скляний кубок ховали разом із його власником.

Цікаво, що Діатрету Плєвлі ніколи не реставрували. Вона зберігає свою оригінальну фарбу, що свідчить про її вік — майже два тисячоліття. Прагнення гарантувати належну безпеку і захист цього чудового історичного артефакту залишається пріоритетом для місцевого музею в Плєвлі, щоб громадськість могла оцінити його художній блиск і культурну значимість, яку він втілює.

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