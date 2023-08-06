Не сплять і втрачають час. Протягом навчального року мами недосипають набагато більше, ніж татусі

Учені присвятили нове дослідження розподілу часу в сім'ї залежно від того, тривають заняття в школі чи ні.

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Під час нового дослідження вчені об'єднали великі дані про розклад шкільних округів з інформацією, отриманою під час Американського опитування про використання часу. Вчені намагалися вивчити, як по-різному сім'ї використовують час залежно від того, чи тривають у школах заняття, чи діти вирушили на літні канікули, пише PBS.

Результати дослідження свідчать про те, що матері у середньому сплять на 25 хвилин менше, мають на 28 хвилин менше вільного часу та виділяють на фізичні вправи в будні дні протягом навчального року на 7 хвилин менше, ніж улітку, з початком канікул. Для порівняння, сон батьків скорочується лише на 11 хвилин протягом навчального року, їхній вільний час зменшується на 21 хвилину, а час, присвячений фізичним вправам — на 5 хвилин.

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Науковці також виявили, що протягом навчального року матері витрачають на 30 хвилин на день більше, дбаючи про інших, зокрема й дітей, а ще 5 хвилин втраченого часу, як правило, пов'язані з дорогою до школи. Аналіз свідчить про те, що матері й татусі проводять фізично більше часу з дітьми в літні місяці, проте обидва витрачають більше часу, активно займаючись з дітьми протягом навчального року, наприклад, допомагаючи з домашнім завданням або читаючи разом. Однак учені виявили, що мами в середньому витрачають приблизно 34 хвилини на день протягом навчального року на заняття з дітьми, тоді як у чоловіків це в середньому займає приблизно 12 хвилин.

У дослідженні також взяли участь підлітки віком 15-17 років. Учені виявили, що протягом навчального року підлітки в середньому сплять на 1 годину і 20 хвилин менше, ніж влітку, за такої умови у них менше вільного часу на 2 години щодня. Водночас їхній час, проведений біля телевізора або комп'ютера, зокрема за відеоіграми, на 1,5 години менший, ніж у літній період.

Попереднє дослідження показало, що існує гендерний розрив у психічному здоров'ї: жінки гірші за чоловіків за такими показниками, як тривога та депресія. Крім того, результати свідчать про те, що у жінок в 4 рази частіше, ніж у чоловіків, діагностують сезонний афективний розлад — різновид депресії, що виникає восени або взимку.

Тепер автори дослідження вважають, що ці проблеми насправді можуть посилюватися вищими вимогами, які висуваються до матерів протягом навчального року. Утім, дослідники зазначають, що буде потрібно більше додаткових досліджень, щоб підтвердити цей зв'язок.

Раніше Фокус писав про те, що пристрасть мами до нездорової їжі загрожує дитині ожирінням.