Через 100 років учені з'ясували: у метеликів є пам'ять, вони запам'ятовують складні маршрути

У лускокрилих є здібності до просторового навчання, вони запам'ятовують інформацію про місцеперебування пилку в межах кількох сотень квадратних метрів. Докази цьому шукали без малого близько століття.

Related video

Автори наукового експерименту, які опублікували свої висновки в журналі Current Biology, представили перші підтвердження того, що у метеликів є здібності до просторового навчання. Про це повідомляє портал Phys.org.

Висловлюється припущення, що метелики з підродини Геліконід можуть вивчати просторову інформацію у великих масштабах. Такі навички потрібні лускокрилим для пошуку їжі в межах кількох сотень квадратних метрів.

Раніше було відомо, що в комах є здібності до просторового навчання. Але дослідження переважно були зосереджені на певних видах мурах і бджіл, тобто "соціальних" комахах.

Стівен Монтгомері зі Школи біологічних наук Брістольського університету, який керував дослідженням, розповів, що у метеликів Геліконід розвинулася нова поведінка під час пошуку пилку в групі інших метеликів.

За його словами, дикі Геліконіди, судячи з усього, дізнаються про місцеперебування джерел пилку, вивчають маршрути, за якими протягом кількох днів неодноразово знаходять їжу.

Подібна поведінка властива деяким бджолам і джмелям.

Метелики дізнаються про місцезнаходження джерел пилку, вивчають маршрути

Спочатку цю здатність метеликів перевірили на площі 1 кв. м, потім масштаби експерименту розширили, щоб перевірити, чи можуть метелики розуміти, що їжа знаходиться зліва чи справа від них.

Зрештою метеликів запустили в клітки площею 60 метрів у формі Т-подібного лабіринту. Експеримент проводять на півдні Франції.

Тепер команда дослідників планує з'ясувати, як еволюціонували просторові когнітивні здібності, і, зокрема, розкрити невідомі механізми навігації згаданих лускокрилих. Чи використовують вони візуальні підказки, такі як сонце або геомагнітний компас.

"Минуло майже сто років після публікації перших непідтверджених повідомлень про просторові здібності цих метеликів. Тепер ми можемо надати прямі докази їхнього просторового навчання. І це тільки початок", — пояснила доктор Присцила Моура з Федерального університету Ріу-Гранді-ду-Норте.

Нагадаємо, що метелики в Амазонці п'ють черепашачі сльози, але самі черепахи не в захваті.

Також повідомлялося, що гігантський космічний "метелик" забезпечить енергією бази на Місяці.